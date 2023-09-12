Участник СВО из Екатеринбурга раскрыл главную причину провала контрнаступления ВСУ

Провал контрнаступления ВСУ связан с ростом недоверия бойцов к Зеленскому

13 сентября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ ставят под сомнение слова президента Владимира Зеленского о победе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План контрнаступления Украины провалился из-за недоверия бойцов ВСУ (Вооруженных Сил Украины) к заявлениям президента Владимира Зеленского о скорой победе. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился участник спецоперации из Екатеринбурга Дмитрий, который в данный момент выполняет боевые задачи в ДНР (Донецкая Народная Республика). «Результатов контрнаступления со стороны Незалежной (ироническое название Украины — прим. URA.RU) нет. И главная причина, по которой провалился план контрнаступления ВСУ — это жесткое недоверие к власти, в частности к президенту Зеленскому. Большая часть украинских военных осознает, что против России их настроили западные кураторы, которым на поклон идет Зеленский. Чем чаще Зеленский говорит о скорой победе, тем меньше верят его словам солдаты ВСУ», — поделился боец армии РФ Дмитрий. Русский боец убежден, что чем дальше, тем больше членов ВСУ предпочтут складывать оружие, нежели бросаться под пули. «Знаете я уверен в том, что чем дольше президент Зеленский будет врать жителям своей страны, своей армии и позориться, выпрашивая военную помощь, тем больше будет угасать желание бойцов ВСУ противостоять российской армии. ВСУ уже четко понимают, что слова их президента не соответствуют действительности. Это недоверие будет только расти. Никто не будет лишать себя жизни ради лжи Зеленского», — резюмировал Дмитрий. Ранее URA.RU писало о том, что военные украинской армии начали массово сдаваться в плен. Причиной этому стали огромные потери, которые несут их бригады. Также бойцы ВСУ сдаются в плен из-за того, что не получают квалифицированную медицинскую помощь при ранениях. Многие бойцы предпочитают сдаться в плен, нежели атаковать солдат ВС РФ. Например, один из украинских бойцов сдался в российский плен и передал военным около 20 переносных ракетных комплексов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

План контрнаступления Украины провалился из-за недоверия бойцов ВСУ (Вооруженных Сил Украины) к заявлениям президента Владимира Зеленского о скорой победе. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился участник спецоперации из Екатеринбурга Дмитрий, который в данный момент выполняет боевые задачи в ДНР (Донецкая Народная Республика). «Результатов контрнаступления со стороны Незалежной (ироническое название Украины — прим. URA.RU) нет. И главная причина, по которой провалился план контрнаступления ВСУ — это жесткое недоверие к власти, в частности к президенту Зеленскому. Большая часть украинских военных осознает, что против России их настроили западные кураторы, которым на поклон идет Зеленский. Чем чаще Зеленский говорит о скорой победе, тем меньше верят его словам солдаты ВСУ», — поделился боец армии РФ Дмитрий. Русский боец убежден, что чем дальше, тем больше членов ВСУ предпочтут складывать оружие, нежели бросаться под пули. «Знаете я уверен в том, что чем дольше президент Зеленский будет врать жителям своей страны, своей армии и позориться, выпрашивая военную помощь, тем больше будет угасать желание бойцов ВСУ противостоять российской армии. ВСУ уже четко понимают, что слова их президента не соответствуют действительности. Это недоверие будет только расти. Никто не будет лишать себя жизни ради лжи Зеленского», — резюмировал Дмитрий. Ранее URA.RU писало о том, что военные украинской армии начали массово сдаваться в плен. Причиной этому стали огромные потери, которые несут их бригады. Также бойцы ВСУ сдаются в плен из-за того, что не получают квалифицированную медицинскую помощь при ранениях. Многие бойцы предпочитают сдаться в плен, нежели атаковать солдат ВС РФ. Например, один из украинских бойцов сдался в российский плен и передал военным около 20 переносных ракетных комплексов.