Вандалы испортили подарок к 300-летию Екатеринбурга. Видео

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Бабье лето. Екатеринбург, сердце добра и соучастия
«Сердце Екатеринбурга» установили на проспекте Ленина 3 августа Фото:

В ночь с 7 на 8 сентября неизвестные испортили арт-объект «Сердца Екатеринбурга», который установили в честь 300-летия города недалеко от гимназии №9. Сейчас вандалов ищет полиция. Об этом заявила пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«Молодые люди не удержались и не смогли не оставить метку на арт-объекте. С учетом того, что горожане с недержанием — несовершеннолетние, видео, где героев можно было бы опознать, не публикуем. Но в полиции сказали, что все разглядели», — сообщила мэрия в соцсетях. Работа простояла нетронутой в центре города чуть больше месяца.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа не поступало.

Арт-объекта «Сердца Екатеринбурга» решили создать по инициативе почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, установили работу 3 августа. Тогда мэр города Алексей Орлов сообщил, что композиция станет новым символом столицы Урала и придет на замену устаревшей работе «Книге» на проспекте Ленина. Также, по словам источника агентства, в разгар подготовки к церемонии открытия министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин заявил, что ее надо согласовать с представительством МИД РФ в Екатеринбурге и не рекомендовал открывать арт-объект из-за возможного недовольства азербайджанской диаспоры.

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В ночь с 7 на 8 сентября неизвестные испортили арт-объект «Сердца Екатеринбурга», который установили в честь 300-летия города недалеко от гимназии №9. Сейчас вандалов ищет полиция. Об этом заявила пресс-служба администрации Екатеринбурга. «Молодые люди не удержались и не смогли не оставить метку на арт-объекте. С учетом того, что горожане с недержанием — несовершеннолетние, видео, где героев можно было бы опознать, не публикуем. Но в полиции сказали, что все разглядели», — сообщила мэрия в соцсетях. Работа простояла нетронутой в центре города чуть больше месяца. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа не поступало. Арт-объекта «Сердца Екатеринбурга» решили создать по инициативе почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, установили работу 3 августа. Тогда мэр города Алексей Орлов сообщил, что композиция станет новым символом столицы Урала и придет на замену устаревшей работе «Книге» на проспекте Ленина. Также, по словам источника агентства, в разгар подготовки к церемонии открытия министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин заявил, что ее надо согласовать с представительством МИД РФ в Екатеринбурге и не рекомендовал открывать арт-объект из-за возможного недовольства азербайджанской диаспоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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