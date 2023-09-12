Генпрокуратура в Перми изъяла у владельца недвижимость бывшего оборонного завода

Генпрокуратура доказала незаконность сделки в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд постановил изъять у девелопера Александра Равцова земельный участок и здания, которые он ранее выкупил у обанкротившегося оборонного предприятия «39 Арсенал». Сделка по приобретению недвижимости прошла еще в 2021 году, но Генпрокуратура решила, что она незаконна, пишут СМИ.

«По мнению истца, сделки были незаконными, поскольку новые владельцы имущества должны сохранить его пригодным для выполнения гособоронзаказа. Господин Равцов якобы планировал застроить территорию завода», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Как ранее рассказывало URA.RU, имущество компании «39 Арсенал» выставили на торги зимой 2020 года. За 275,9 млн рублей предлагалось купить здания, офисную технику, мебель для производств, а также права требования на краткосрочные долговые обязательства. АО «39 Арсенал» специализировалось на ремонте и сервисном обслуживании артиллерийских систем. Предприятие было признано банкротом в сентябре 2018 года, а в июне 2022 года ликвидировано.

8 сентября по требованию Генпрокуратуры суд вернул в собственность государства почти 100% акций предприятия «Метафракс Кемикалс». Приватизация завода «Метафракс» в 1990-е года проходила при участии криминальных группировок, заявили в надзорном ведомстве.