В Тюменскую облдуму проведут довыборы из-за ухода депутата от ЯНАО Пушкарева

13 сентября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

На днях Пушкарев сложит полномочия депутата Тюменской облдумы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Тюменскую областную думу проведут довыборы в связи с переходом депутата Владимира Пушкарева на пост сенатора от ЯНАО в Совет Федерации. Об этом URA.RU сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин. «По закону довыборы можно будет провести только в единый день голосования в сентябре 2024 года. С выборами президента избрание депутата совмещать нельзя», — сказал Халин. Пушкарев на днях напишет заявление о сложении полномочий депутата на имя председателя Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова. После этого в избирком ЯНАО должен будет поступить запрос на проведение довыборов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сменил сенатора в Совете Федерации. На место Елены Зленко в Москву будет направлен Владимир Пушкарев. Зленко, по информации источников, власти Ямала не сделали никаких предложений по работе.

В Тюменскую областную думу проведут довыборы в связи с переходом депутата Владимира Пушкарева на пост сенатора от ЯНАО в Совет Федерации. Об этом URA.RU сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин. «По закону довыборы можно будет провести только в единый день голосования в сентябре 2024 года. С выборами президента избрание депутата совмещать нельзя», — сказал Халин. Пушкарев на днях напишет заявление о сложении полномочий депутата на имя председателя Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова. После этого в избирком ЯНАО должен будет поступить запрос на проведение довыборов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сменил сенатора в Совете Федерации. На место Елены Зленко в Москву будет направлен Владимир Пушкарев. Зленко, по информации источников, власти Ямала не сделали никаких предложений по работе.