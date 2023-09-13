В Тюменскую облдуму проведут довыборы из-за ухода депутата от ЯНАО Пушкарева

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Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, заксобрание янао, пушкарев владимир, депутаты
На днях Пушкарев сложит полномочия депутата Тюменской облдумы Фото:

В Тюменскую областную думу проведут довыборы в связи с переходом депутата Владимира Пушкарева на пост сенатора от ЯНАО в Совет Федерации. Об этом URA.RU сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.

«По закону довыборы можно будет провести только в единый день голосования в сентябре 2024 года. С выборами президента избрание депутата совмещать нельзя», — сказал Халин.

Пушкарев на днях напишет заявление о сложении полномочий депутата на имя председателя Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова. После этого в избирком ЯНАО должен будет поступить запрос на проведение довыборов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сменил сенатора в Совете Федерации. На место Елены Зленко в Москву будет направлен Владимир Пушкарев. Зленко, по информации источников, власти Ямала не сделали никаких предложений по работе.

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В Тюменскую областную думу проведут довыборы в связи с переходом депутата Владимира Пушкарева на пост сенатора от ЯНАО в Совет Федерации. Об этом URA.RU сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин. «По закону довыборы можно будет провести только в единый день голосования в сентябре 2024 года. С выборами президента избрание депутата совмещать нельзя», — сказал Халин. Пушкарев на днях напишет заявление о сложении полномочий депутата на имя председателя Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова. После этого в избирком ЯНАО должен будет поступить запрос на проведение довыборов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сменил сенатора в Совете Федерации. На место Елены Зленко в Москву будет направлен Владимир Пушкарев. Зленко, по информации источников, власти Ямала не сделали никаких предложений по работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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