В Тюменскую облдуму проведут довыборы из-за ухода депутата от ЯНАО Пушкарева

В Тюменскую областную думу проведут довыборы в связи с переходом депутата Владимира Пушкарева на пост сенатора от ЯНАО в Совет Федерации. Об этом URA.RU сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.
«По закону довыборы можно будет провести только в единый день голосования в сентябре 2024 года. С выборами президента избрание депутата совмещать нельзя», — сказал Халин.
Пушкарев на днях напишет заявление о сложении полномочий депутата на имя председателя Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова. После этого в избирком ЯНАО должен будет поступить запрос на проведение довыборов.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сменил сенатора в Совете Федерации. На место Елены Зленко в Москву будет направлен Владимир Пушкарев. Зленко, по информации источников, власти Ямала не сделали никаких предложений по работе.
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