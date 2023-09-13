Следователи допросили пилота «Уральских авиалиний», посадившего самолет в поле

13 сентября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Проведен допрос пилота «Уральских авиалиний», который экстренно посадил самолет в поле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Следователи допросили командира судна (КВС) «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Он рассказал, что впервые столкнулся с отказом гидравлической системы. «КВС рассказал, что в аэропорту Сочи он сам принимал самолет и не заметил каких-либо „внешних негативных факторов“ кроме открученной крышки унитаза. В полете все было штатно, но около Омска отказала гидравлическая система. КВС с подобным в своей практике не сталкивался. Также в Омске установился порывистый ветер, сам самолет был тяжелым, а в аэропорту для аварийного приземления оказалась короткая полоса. Поэтому КВС решил не рисковать и увести борт в Новосибирск», — пишет telegram-канал Baza. Пилоты рассчитали запас топлива — его должно было хватить до Новосибирска. Однако в процессе полета его запас стал резко уменьшаться. Тогда пилот осознал подал сигнал бедствия диспетчерам и начал искать место для приземления. Когда запасов топлива оставалось на пять минут, экипаж нашел подходящее поле и успешно посадили самолет. Судно удалось сохранить — надломилась лишь передняя стойка шасси.

Следователи допросили командира судна (КВС) «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Он рассказал, что впервые столкнулся с отказом гидравлической системы. «КВС рассказал, что в аэропорту Сочи он сам принимал самолет и не заметил каких-либо „внешних негативных факторов“ кроме открученной крышки унитаза. В полете все было штатно, но около Омска отказала гидравлическая система. КВС с подобным в своей практике не сталкивался. Также в Омске установился порывистый ветер, сам самолет был тяжелым, а в аэропорту для аварийного приземления оказалась короткая полоса. Поэтому КВС решил не рисковать и увести борт в Новосибирск», — пишет telegram-канал Baza. Пилоты рассчитали запас топлива — его должно было хватить до Новосибирска. Однако в процессе полета его запас стал резко уменьшаться. Тогда пилот осознал подал сигнал бедствия диспетчерам и начал искать место для приземления. Когда запасов топлива оставалось на пять минут, экипаж нашел подходящее поле и успешно посадили самолет. Судно удалось сохранить — надломилась лишь передняя стойка шасси.