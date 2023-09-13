Следователи допросили пилота «Уральских авиалиний», посадившего самолет в поле

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Проведен допрос пилота «Уральских авиалиний», который экстренно посадил самолет в поле Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Следователи допросили командира судна (КВС) «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Он рассказал, что впервые столкнулся с отказом гидравлической системы.

«КВС рассказал, что в аэропорту Сочи он сам принимал самолет и не заметил каких-либо „внешних негативных факторов“ кроме открученной крышки унитаза. В полете все было штатно, но около Омска отказала гидравлическая система. КВС с подобным в своей практике не сталкивался. Также в Омске установился порывистый ветер, сам самолет был тяжелым, а в аэропорту для аварийного приземления оказалась короткая полоса. Поэтому КВС решил не рисковать и увести борт в Новосибирск», — пишет telegram-канал Baza.

Пилоты рассчитали запас топлива — его должно было хватить до Новосибирска. Однако в процессе полета его запас стал резко уменьшаться. Тогда пилот осознал подал сигнал бедствия диспетчерам и начал искать место для приземления.

Когда запасов топлива оставалось на пять минут, экипаж нашел подходящее поле и успешно посадили самолет. Судно удалось сохранить — надломилась лишь передняя стойка шасси.

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Следователи допросили командира судна (КВС) «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Он рассказал, что впервые столкнулся с отказом гидравлической системы. «КВС рассказал, что в аэропорту Сочи он сам принимал самолет и не заметил каких-либо „внешних негативных факторов“ кроме открученной крышки унитаза. В полете все было штатно, но около Омска отказала гидравлическая система. КВС с подобным в своей практике не сталкивался. Также в Омске установился порывистый ветер, сам самолет был тяжелым, а в аэропорту для аварийного приземления оказалась короткая полоса. Поэтому КВС решил не рисковать и увести борт в Новосибирск», — пишет telegram-канал Baza. Пилоты рассчитали запас топлива — его должно было хватить до Новосибирска. Однако в процессе полета его запас стал резко уменьшаться. Тогда пилот осознал подал сигнал бедствия диспетчерам и начал искать место для приземления. Когда запасов топлива оставалось на пять минут, экипаж нашел подходящее поле и успешно посадили самолет. Судно удалось сохранить — надломилась лишь передняя стойка шасси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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