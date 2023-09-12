В Кургане обсуждают нового главврача, который совершил смертельное ДТП

13 сентября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Курганцы обсуждают инцидент с экс-замминистра Крыма, который стал главврачом онкодиспансера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новый руководитель Курганского областного онкодиспансера Валентин Савченко, будучи замминистра здравоохранения Крыма совершил смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из медицинской сферы. «В октябре 2019 года Савченко, будучи заместителем министра здравоохранения Крыма, отправился в командировку в Москву и попал в ДТП на личном автомобиле. Он на внедорожнике не справился с управлением, врезался в ограждение. Один из пассажиров погиб. Дело было прекращено за примирением сторон. Должность замминистра он занимал с декабря 2017 по декабрь 2020 года. С него пытались получить компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшего пассажира, но суд отказал», — рассказал источник. По данным из открытых источников, Савченко отправился в командировку на личном автомобиле по указанию работодателя. Смертельное ДТП произошло на 19-м километре трассы М-11 в Подмосковье. В результате аварии погиб пассажир директор крымского информационно-аналитического медцентра Иван Сагайдак. URA.RU писало, что Валентин Савченко назначен исполняющим обязанности главного врача Курганского областного онкологического диспансера. Он сменил онколога Гиви Сепиашвили, который руководил диспансером с 2015 года. Савченко окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, Финансово экономический университет и РАНХиГС. По данным сайта Курганского онкологического диспансера, но является внештатным советником директора департамента здравоохранения Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый руководитель Курганского областного онкодиспансера Валентин Савченко, будучи замминистра здравоохранения Крыма совершил смертельное ДТП. Об этом URA.RU сообщили несколько источников из медицинской сферы. «В октябре 2019 года Савченко, будучи заместителем министра здравоохранения Крыма, отправился в командировку в Москву и попал в ДТП на личном автомобиле. Он на внедорожнике не справился с управлением, врезался в ограждение. Один из пассажиров погиб. Дело было прекращено за примирением сторон. Должность замминистра он занимал с декабря 2017 по декабрь 2020 года. С него пытались получить компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшего пассажира, но суд отказал», — рассказал источник. По данным из открытых источников, Савченко отправился в командировку на личном автомобиле по указанию работодателя. Смертельное ДТП произошло на 19-м километре трассы М-11 в Подмосковье. В результате аварии погиб пассажир директор крымского информационно-аналитического медцентра Иван Сагайдак. URA.RU писало, что Валентин Савченко назначен исполняющим обязанности главного врача Курганского областного онкологического диспансера. Он сменил онколога Гиви Сепиашвили, который руководил диспансером с 2015 года. Савченко окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, Финансово экономический университет и РАНХиГС. По данным сайта Курганского онкологического диспансера, но является внештатным советником директора департамента здравоохранения Курганской области.