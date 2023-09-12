Власти Далматовского муниципального округа (Курганская область) продают автомобиль Mercedes-Benz. Информация об этом размещена на сайте «ГИС Торги».
«Лот — легковой автомобиль Mercedes-Benz, Е 200, год выпуска 2004. <…> Цвет темно-зеленый. <…> Мощность двигателя — 163 л. с.», — говорится в информации аукциона. Начальная цена торгов составляет 650 тысяч рублей, шаг аукциона — 32,5 тысячи рублей.
Аукцион по продаже муниципального имущества продлится до 16 октября. Заявки для участия в торгах будут приниматься с 14 сентября.
Редакция URA.RU попыталась связаться с главой округа Александром Столбовым, чтобы уточнить информацию с торгами по автомобилю, но в приемной сообщили, что он находится на рабочем выезде и направили к управделами Далматовского округа Евгению Столбову. Он в разговоре сказал, что обсуждение этой темы не в его полномочиях.
Корреспондент URA.RU также попытался дозвониться до управления имущественных и земельных отношений округа. На звонок никто не ответил.
Ранее URA.RU писало, что власти курганского города не позволили директору муниципального предприятия купить машину. Начальник МУПа хотел приобрести китайскую премиум-машину за 6 миллионов рублей.
Власти Далматовского округа продают Mercedes-Benz E200. Фото
Власти Далматовского муниципального округа (Курганская область) продают автомобиль Mercedes-Benz. Информация об этом размещена на сайте «ГИС Торги». «Лот — легковой автомобиль Mercedes-Benz, Е 200, год выпуска 2004. <…> Цвет темно-зеленый. <…> Мощность двигателя — 163 л. с.», — говорится в информации аукциона. Начальная цена торгов составляет 650 тысяч рублей, шаг аукциона — 32,5 тысячи рублей. Аукцион по продаже муниципального имущества продлится до 16 октября. Заявки для участия в торгах будут приниматься с 14 сентября. Редакция URA.RU попыталась связаться с главой округа Александром Столбовым, чтобы уточнить информацию с торгами по автомобилю, но в приемной сообщили, что он находится на рабочем выезде и направили к управделами Далматовского округа Евгению Столбову. Он в разговоре сказал, что обсуждение этой темы не в его полномочиях. Корреспондент URA.RU также попытался дозвониться до управления имущественных и земельных отношений округа. На звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что власти курганского города не позволили директору муниципального предприятия купить машину. Начальник МУПа хотел приобрести китайскую премиум-машину за 6 миллионов рублей.