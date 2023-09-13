Военблогер Подоляка рассказал о реальном положении дел в Работине

Военблогер Подоляка заявил о критичной ситуации в Работине

13 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Военный блогер отметил, что российские войска остаются в южной части села Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина взяла контроль почти над всей территорией села Работино (Запорожская область), российские бойцы остаются в его южной части. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявил крупнейший военный блогер Юрий Подоляка. Он отметил, что населенный пункт является ключевой точкой для наступления на Токмак, открывающего дорогу на Крым. «Они выбили наши войска из Работино, но южную часть они взять не могут под контроль, их там нет. Противник не взял под свой полный контроль село. Это ключевая точка для наступления на Токмак. Три-четыре километра осталось пройти, чтобы сбить нас с высот. Дальше начинается спуск в низину. Противник оказывается в ситуации выигрышной по отношению к нам. Там есть наша оборона, но сражаться неудобно. Это, по сути, водораздел, где можно применять тяжелую технику. Именно поэтому Работино стало камнем преткновения», — рассказал он корреспонденту агентства. Однако уязвимых мест на полях СВО не много. «Уязвимых мест не так уж и много. Даже сейчас наступление в районе Новомайорского и Новодонецкого — это результат того, что мы закрыли направление Старомайорска — Урожайной. Просто системно построили линию РЭБ трехэшелонированную. Противник несколько дней, попытавшись там повоевать, понес огромные потери, не получил никаких результатов и понял, что здесь биться бесполезно. Пошел искать новую слабую точку и вышел в район Новодонецкого-Новомайорского», — объяснил Юрий Подоляка. Активные бои за Работино идут уже больше месяца. 6 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские подразделения оставили село. Позднее Минобороны РФ опровергло эту информацию, сообщив, что силы ВС РФ продолжают отражать атаки в этом районе. При выходе на Токмак ВСУ открывается возможность наступления на Мелитополь и Бердянск, отмечал в беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. Это позволит Украине выйти на Крым, перерезать российскую группировку на юге на две части. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина взяла контроль почти над всей территорией села Работино (Запорожская область), российские бойцы остаются в его южной части. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявил крупнейший военный блогер Юрий Подоляка. Он отметил, что населенный пункт является ключевой точкой для наступления на Токмак, открывающего дорогу на Крым. «Они выбили наши войска из Работино, но южную часть они взять не могут под контроль, их там нет. Противник не взял под свой полный контроль село. Это ключевая точка для наступления на Токмак. Три-четыре километра осталось пройти, чтобы сбить нас с высот. Дальше начинается спуск в низину. Противник оказывается в ситуации выигрышной по отношению к нам. Там есть наша оборона, но сражаться неудобно. Это, по сути, водораздел, где можно применять тяжелую технику. Именно поэтому Работино стало камнем преткновения», — рассказал он корреспонденту агентства. Однако уязвимых мест на полях СВО не много. «Уязвимых мест не так уж и много. Даже сейчас наступление в районе Новомайорского и Новодонецкого — это результат того, что мы закрыли направление Старомайорска — Урожайной. Просто системно построили линию РЭБ трехэшелонированную. Противник несколько дней, попытавшись там повоевать, понес огромные потери, не получил никаких результатов и понял, что здесь биться бесполезно. Пошел искать новую слабую точку и вышел в район Новодонецкого-Новомайорского», — объяснил Юрий Подоляка. Активные бои за Работино идут уже больше месяца. 6 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские подразделения оставили село. Позднее Минобороны РФ опровергло эту информацию, сообщив, что силы ВС РФ продолжают отражать атаки в этом районе. При выходе на Токмак ВСУ открывается возможность наступления на Мелитополь и Бердянск, отмечал в беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. Это позволит Украине выйти на Крым, перерезать российскую группировку на юге на две части.