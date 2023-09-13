Курганское УМВД требует деньги от экс-директора фирмы, не достроившей изолятор

Курганское УМВД выиграло суд по иску о недостроенном изоляторе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

УМВД России по Курганской области добилось в суде возмещения ущерба в размере более 1,8 млн рублей от экс-директора компании, не достроившей изолятор временного содержания в городе Петухово. Информация появилась на сайте ГАС «Правосудие».

«Взыскать в порядке субсидиарной ответственности в пользу УМВД РФ по Курганской области 1841524,27 рубля. <…> Исковые требования удовлетворены», — информирует сайт Курганского областного суда. Фирма «Магистраль и К» из Екатеринбурга не завершила строительство изолятора временного содержания в Петухово и получила иск от УМВД. Не добившись выплаты средств, ведомство потребовало взыскать их с экс-директора компании.

Контракт УМВД с компанией был расторгнут из-за срыва сроков сдачи объекта. Впоследствии участники госконтракта судились из-за возмещения ущерба. Он был возложен судом на компанию, однако последняя прекратила свое существование. Тогда УМВД обратилось с иском в суд, который решил возложить ответственность по возмещению долга на бывшего директора.

Мужчина попытался опротестовать решение в апелляции. В жалобе он указывал, что наличие у предприятия задолженности не является доказательством его вины в образовании долга и недобросовестном поведении. Ответчик настаивал, что при руководстве фирмой не скрывал имущество и не выводил активы, не уклонялся от выплаты долгов. Однако, учитывая, что именно его действия как руководителя юридического лица «привели к образованию задолженности ООО перед истцом, которая до настоящего времени не погашена», суд заявление отклонил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области из-за коррупционных скандалов не достроили изолятор. Возобновить стройку решили через семь лет, на ее завершение потратят более 60 млн.