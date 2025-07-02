8 дочек и 7 сыновей: в семье из Забайкалья родился пятнадцатый ребенок

В Чернышевском районе Забайкальского края в семье жителей села Комсомольское родился пятнадцатый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Пятнадцатый ребенок родился в семье жителей села Комсомольское», — говорится в публикации новостного правительственного telegram-канала 75.ru. Отмечается, что супруги Наталья и Валерий обратились в местный отдел ЗАГС для регистрации рождения сына Максима. Сейчас они воспитывают восемь дочерей и семь сыновей. Старшей дочери Марии исполнилось 28 лет. Остальных детей зовут Евгений, Александра, Мария, Артем, Денис, Елизавета, Дарья, Ольга, Михаил, Алексей, Вадим, Светлана, Татьяна.
Согласно российскому законодательству, семья признается многодетной при наличии трех и более детей. Этот статус устанавливается бессрочно.
Президент России Владимир Путин в выступлениях неоднократно подчеркивал важность поддержки многодетных семей и отмечал, что их благополучие должно стать государственной стратегией и нормой общественной жизни. Для расширения поддержки семей с детьми в стране был запущен национальный проект «Семья».
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