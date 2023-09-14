В Фонде энергетического развития не нашли опасности для лесов от электроэнергии

14 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Сети не несут опасности для российских лесов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 На всех этапах производства в электрической отрасли нет ощутимых опасностей, которые бы угрожали пожарной безопасности лесных массивов. Об этом URA.RU заявил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. «Мы рассмотрим генерацию, транспортировку и потребление со сбытом. Первое — генерация. Есть электростанция, которая априори является защищенным объектом. У нее есть охраняемый периметр, в который нельзя просто так зайти и выйти. Тут я не вижу вариантов, чтобы какую-то искру через периметр пронести», — сказал Андрей Листовский. «Дальше идут электрические сети, которые состоят из подстанций и проводов с кабелями. Чтобы построить воздушную сеть, нужно, в частности, прорубить просеку в лесу. Эта просека становится защищенным объектом. Она по ГОСТу обязана быть прорежена от кустарника раз в год. Не реже. Это ГОСТ, который Минэнерго и прокуратура проверяют. Если просека не освобождена от кустарника — это нарушение, и за это кто-то несет ответственность материальную, вплоть до уголовной. Здесь я тоже не вижу проблем с пожарной безопасностью. Подстанции — это бетонный куб огромного размера, вплоть до девятиэтажного дома, в котором стоят огромные трансформаторы. Этот куб тоже является охраняемым объектом. За периметр никто без допуска и пропуска войти не может. За бетонный куб искры тоже вряд ли пролетят», — добавил собеседник агентства. «Дальше идет потребление. Это сбытовая компания, которая ходит, переписывает приборы учета, выставляет счета и собирает деньги. На этом вся электрическая технология заканчивается. Где тут может быть опасность с точки зрения пожаров?» — заключил Листовский. Ранее в Минэнерго рассказали URA.RU, что впервые в числе причин лесных пожаров стали называть неудовлетворительную работу электрических сетей. Однако аварийные ситуации на ЛЭП не могут являться причиной возникновения очагов пожаров. Это подтверждают заключения независимых экспертов из Омского государственного технического университета, Сибирского федерального университета, Новосибирского государственного технического университета, Национального исследовательского Томского политехнического университета и ООО «Болид». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На всех этапах производства в электрической отрасли нет ощутимых опасностей, которые бы угрожали пожарной безопасности лесных массивов. Об этом URA.RU заявил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. «Мы рассмотрим генерацию, транспортировку и потребление со сбытом. Первое — генерация. Есть электростанция, которая априори является защищенным объектом. У нее есть охраняемый периметр, в который нельзя просто так зайти и выйти. Тут я не вижу вариантов, чтобы какую-то искру через периметр пронести», — сказал Андрей Листовский. «Дальше идут электрические сети, которые состоят из подстанций и проводов с кабелями. Чтобы построить воздушную сеть, нужно, в частности, прорубить просеку в лесу. Эта просека становится защищенным объектом. Она по ГОСТу обязана быть прорежена от кустарника раз в год. Не реже. Это ГОСТ, который Минэнерго и прокуратура проверяют. Если просека не освобождена от кустарника — это нарушение, и за это кто-то несет ответственность материальную, вплоть до уголовной. Здесь я тоже не вижу проблем с пожарной безопасностью. Подстанции — это бетонный куб огромного размера, вплоть до девятиэтажного дома, в котором стоят огромные трансформаторы. Этот куб тоже является охраняемым объектом. За периметр никто без допуска и пропуска войти не может. За бетонный куб искры тоже вряд ли пролетят», — добавил собеседник агентства. «Дальше идет потребление. Это сбытовая компания, которая ходит, переписывает приборы учета, выставляет счета и собирает деньги. На этом вся электрическая технология заканчивается. Где тут может быть опасность с точки зрения пожаров?» — заключил Листовский. Ранее в Минэнерго рассказали URA.RU, что впервые в числе причин лесных пожаров стали называть неудовлетворительную работу электрических сетей. Однако аварийные ситуации на ЛЭП не могут являться причиной возникновения очагов пожаров. Это подтверждают заключения независимых экспертов из Омского государственного технического университета, Сибирского федерального университета, Новосибирского государственного технического университета, Национального исследовательского Томского политехнического университета и ООО «Болид».