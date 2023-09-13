Жительница Златоуста (Челябинская область) Ирина Антипова подарила войлочный пояс депутату Госдумы Олегу Колесникову, который приехал в отпуск из зоны спецоперации. Об этом депутат сообщил URA.RU.
«Получил неожиданный и очень приятный сувенир из Златоуста — войлочный пояс из овечьей шерсти от Ирина Антиповой. Эти изделия, говорит мастерица, уже испытаны рыбаками и охотниками, рабочими и строителями на Крайнем Севере, а также участниками поискового отряда во время экспедиции в Псковской области. Мой пояс будет проходить испытание в боевых условиях», — рассказал Колесников.
Колесников с 1 октября возглавит один из батальонов экспериментальной бригады «Гром-Каскад». Он находится на фронте с осени 2022 года. Пройдя обучение он поступил на службу в БАРС «Каскад» — подразделение, занимающееся аэроразведкой.
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