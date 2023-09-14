14 сентября 2023

Курганский боец ЧВК «Вагнер»: бывших наемников вербуют в Росгвардию

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Росгвардия вербует бывших бойцов ЧВК «Вагнер» Фото:

Курганский боец ЧВК «Вагнер» (также известная как «группа Вагнера») сообщил о том, что в Росгвардию начали вербовать бывших наемников военной компании для службы в Африке. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU.

«Росгвардия уже начала вербовку бывших бойцов ЧВК „Вагнер“ Говорят, что их набирают для отправки в Африку. К моим сослуживцам уже приходили общаться их представители», — рассказал боец.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. На сайте ведомства опубликовано информация о наборе на военную службу по контракту. Из требований к кандидатам указан возраст до 45 лет, гражданство РФ и образование не ниже среднего. Еще один запрос направлен в пресс-службу ЧВК «Вагнер».

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы, служившие в ЧВК «Вагнер», заключают новые контракты с Минобороны. По информации пункта отбора, в ВС РФ вступили более десяти «вагнеровцев». Также сообщалось, что ЧВК «Вагнер» ужесточили набор наемников. При этом курганцам, желающим вступить в ЧВК, помогают подписать контракты и отправиться в Африку.

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Курганский боец ЧВК «Вагнер» (также известная как «группа Вагнера») сообщил о том, что в Росгвардию начали вербовать бывших наемников военной компании для службы в Африке. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU. «Росгвардия уже начала вербовку бывших бойцов ЧВК „Вагнер“ Говорят, что их набирают для отправки в Африку. К моим сослуживцам уже приходили общаться их представители», — рассказал боец. URA.RU направило запрос в пресс-службу Управления Росгвардии по Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. На сайте ведомства опубликовано информация о наборе на военную службу по контракту. Из требований к кандидатам указан возраст до 45 лет, гражданство РФ и образование не ниже среднего. Еще один запрос направлен в пресс-службу ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы, служившие в ЧВК «Вагнер», заключают новые контракты с Минобороны. По информации пункта отбора, в ВС РФ вступили более десяти «вагнеровцев». Также сообщалось, что ЧВК «Вагнер» ужесточили набор наемников. При этом курганцам, желающим вступить в ЧВК, помогают подписать контракты и отправиться в Африку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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