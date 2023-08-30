Курганский разведчик из зоны СВО: в ЧВК «Вагнер» ужесточили набор бойцов

31 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В ЧВК «Вагнер» ужесточили набор наемников Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский разведчик из зоны спецоперации сообщил, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили требования к набору новых бойцов. В частности, по его словам, наемнику нельзя быть судимым и нужно иметь уровень подготовки не ниже, чем в спецназе. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В ЧВК „Вагнер“ ужесточили набор бойцов. Сейчас точно не берут людей с судимостью. Уровень подготовки не должен быть ниже, чем в спецназе или ФСБ. Думаю, что это даже к лучшему», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что бывший курганский боец отряда «Ахмат» рассказал, почему не пошел в ЧВК «Вагнер». По его словам, на выбор повлияло то, что спецназ Кадырова ему ближе по духу. К тому же, в отличие от частной компании, там заключается контракт с Минобороны РФ. В свою очередь, курганский боец ЧВК «Вагнер» сообщал, что отказался переходить в другую частную компанию из-за военного порядка. Также военнослужащий рассказывал, к чему готовиться наемникам в Африке. Боец отметил, что на континенте стоит опасаться малярийной болезни.

Курганский разведчик из зоны спецоперации сообщил, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили требования к набору новых бойцов. В частности, по его словам, наемнику нельзя быть судимым и нужно иметь уровень подготовки не ниже, чем в спецназе. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В ЧВК „Вагнер“ ужесточили набор бойцов. Сейчас точно не берут людей с судимостью. Уровень подготовки не должен быть ниже, чем в спецназе или ФСБ. Думаю, что это даже к лучшему», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что бывший курганский боец отряда «Ахмат» рассказал, почему не пошел в ЧВК «Вагнер». По его словам, на выбор повлияло то, что спецназ Кадырова ему ближе по духу. К тому же, в отличие от частной компании, там заключается контракт с Минобороны РФ. В свою очередь, курганский боец ЧВК «Вагнер» сообщал, что отказался переходить в другую частную компанию из-за военного порядка. Также военнослужащий рассказывал, к чему готовиться наемникам в Африке. Боец отметил, что на континенте стоит опасаться малярийной болезни.