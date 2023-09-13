13 сентября 2023

Потерявшегося в Кургане мальчика нашли на дороге в микрорайоне Увал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Застройщики. Курган, полиция
В Кургане полиция нашла потерявшегося мальчика Фото:

Десятилетнего мальчика Ярослава, который пропал в центре Кургана, нашли идущим по дороге к микрорайону Увал. Об этом URA.RU рассказали в полиции региона.

«Потерявшийся накануне десятилетний Ярослав найден. Сотрудники полиции обнаружили мальчика идущим вдоль дороги в районе микрорайона Увал», — сообщили в пресс-службе управления. Ребенок жив и здоров.

Как рассказали в полиции, никаких противоправных действий в отношении мальчика не предпринималось. Его доставили в отделение полиции №1 Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ищут 10-летнего мальчика. Следователи проводили проверку по факту его пропажи. Ребенка нашли сотрудники полиции.

Сотрудники полиции Кургана нашли потерявшегося мальчика живым и здоровым
Сотрудники полиции Кургана нашли потерявшегося мальчика живым и здоровым

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Десятилетнего мальчика Ярослава, который пропал в центре Кургана, нашли идущим по дороге к микрорайону Увал. Об этом URA.RU рассказали в полиции региона. «Потерявшийся накануне десятилетний Ярослав найден. Сотрудники полиции обнаружили мальчика идущим вдоль дороги в районе микрорайона Увал», — сообщили в пресс-службе управления. Ребенок жив и здоров. Как рассказали в полиции, никаких противоправных действий в отношении мальчика не предпринималось. Его доставили в отделение полиции №1 Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ищут 10-летнего мальчика. Следователи проводили проверку по факту его пропажи. Ребенка нашли сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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