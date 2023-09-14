Блогер Колясников заявил об отъезде Суровикина за границу

Блогер Колясников опубликовал новое фото генерала Суровкина

14 сентября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин с 2018 года работает председателем координационного комитета СНГ по вопросам ПВО Фото: официальный сайт Президента РФ В telegram-канале блогера Сергея Колясникова (Zergulio, 243 тысячи подписчиков) появилась фотография экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. В беседе с URA.RU блогер подтвердил, что на снимке генерал, который принимает участие в мероприятии за пределами России. Ранее Сергей Колясников в посте с фотографией Суровикина в своем telegram-канале отметил, что генерал работает без занимаемой должности. Блогер добавил, что снимок был сделан не в России, и предложил подписчикам угадать, в какой стране был запечатлен генерал. На фото за спиной Суровикина видны флаги зелено-красного цвета. «На фотографии Суровикин. У людей различные версии, но это не Россия», — рассказал Сергей Колясников. URA.RU также пыталось узнать детали о местоположении генерала у депутата и генерал-полковника в отставке Виктора Заварзина, однако он отказался комментировать. Связаться с ближайшим окружением Суровикина не удалось так же, как и с бывшим командующим, генерал-полковником Валерием Марченковым. На звонок корреспондента агентства не ответил и экс-замглавы ВКС России (экс-заместитель Суровикина), генерал-полковник Андрей Юдин. Новость по теме Генерал Заварзин: Суровикину нашли «неплохую» должность Блогер Колясников в разговоре с URA.RU, помимо прочего, обратил внимание, что распространяемая в telegram-каналах информация о назначении Суровикина председателем координационного комитета СНГ по вопросам ПВО не совсем свежая. «Это номинальная должность, что-то вроде общественной нагрузки, он занимает ее с 2018 года. Я не понимаю, почему это разгоняют», — подчеркнул собеседник агентства. Колясников подчеркнул, что генерал по-прежнему находится в распоряжении Минобороны РФ. «Если будет принято решение о его увольнении, то он очень легко сможет найти себе работу. Очень серьезные структуры хотели бы его видеть в своих рядах. Но это личное распоряжение Верховного главнокомандующего, что Суровикина нужно оставить на службе. Для чего? Возможно, узнаем. Пока есть только обрывки [информации]. С ним не порвали. Если бы хотели это сделать, то его бы уволили. Лично мое мнение, что это едва ли не единственный человек, который уже несколько раз вытаскивал Россию из очень тяжелых ситуаций, в том числе на Украине. Я думаю, ему еще предстоит это сделать», — объяснил он. В начале сентября журналистка Ксения Собчак заявила, что Суровикин находится дома со своей семьей. Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Заварзин рассказал, что генерал ушел в отпуск. Фото: telegram-канал ZERGULIO, https://t.me/SergeyKolyasnikov Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В telegram-канале блогера Сергея Колясникова (Zergulio, 243 тысячи подписчиков) появилась фотография экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. В беседе с URA.RU блогер подтвердил, что на снимке генерал, который принимает участие в мероприятии за пределами России. Ранее Сергей Колясников в посте с фотографией Суровикина в своем telegram-канале отметил, что генерал работает без занимаемой должности. Блогер добавил, что снимок был сделан не в России, и предложил подписчикам угадать, в какой стране был запечатлен генерал. На фото за спиной Суровикина видны флаги зелено-красного цвета. «На фотографии Суровикин. У людей различные версии, но это не Россия», — рассказал Сергей Колясников. URA.RU также пыталось узнать детали о местоположении генерала у депутата и генерал-полковника в отставке Виктора Заварзина, однако он отказался комментировать. Связаться с ближайшим окружением Суровикина не удалось так же, как и с бывшим командующим, генерал-полковником Валерием Марченковым. На звонок корреспондента агентства не ответил и экс-замглавы ВКС России (экс-заместитель Суровикина), генерал-полковник Андрей Юдин. Блогер Колясников в разговоре с URA.RU, помимо прочего, обратил внимание, что распространяемая в telegram-каналах информация о назначении Суровикина председателем координационного комитета СНГ по вопросам ПВО не совсем свежая. «Это номинальная должность, что-то вроде общественной нагрузки, он занимает ее с 2018 года. Я не понимаю, почему это разгоняют», — подчеркнул собеседник агентства. Колясников подчеркнул, что генерал по-прежнему находится в распоряжении Минобороны РФ. «Если будет принято решение о его увольнении, то он очень легко сможет найти себе работу. Очень серьезные структуры хотели бы его видеть в своих рядах. Но это личное распоряжение Верховного главнокомандующего, что Суровикина нужно оставить на службе. Для чего? Возможно, узнаем. Пока есть только обрывки [информации]. С ним не порвали. Если бы хотели это сделать, то его бы уволили. Лично мое мнение, что это едва ли не единственный человек, который уже несколько раз вытаскивал Россию из очень тяжелых ситуаций, в том числе на Украине. Я думаю, ему еще предстоит это сделать», — объяснил он. В начале сентября журналистка Ксения Собчак заявила, что Суровикин находится дома со своей семьей. Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Заварзин рассказал, что генерал ушел в отпуск.