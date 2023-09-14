Военный аналитик назвал скрытую цель заявлений Румынии о российских беспилотниках

Военный аналитик Михайлов: Европа давит на Украину из-за беспилотников в Румынии

15 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Румыния нашла обломки беспилотников на своей территории Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейские страны, выступающие за переговоры между Украиной и Россией, используют ситуацию с обломками беспилотников в Румынии, чтобы склонить Киев к началу переговорного процесса с Москвой. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Это еще одна возможность для европейских стран, входящих в НАТО, заморозить этот конфликт. Вашингтон его раздувает. Ему выгодна долгосрочная военная кампания у границ России. А тем лидерам, которые хоть и являются союзником США по НАТО, но им не выгоден конфликт у своих границ. Поэтому для Румынии и других государств Восточной Европы это очень удобный инструмент, чтобы сейчас начать еще больше давить на киевский режим и склонять его к переговорам с Россией», — сказал Александр Михайлов. Военный аналитик подчеркнул, что Европа опасается начала ядерного конфликта с Россией. «Они могут сказать про то, что вот куда долетают дроны. К чему это может привести дальше? Если вы тут не успокоитесь сами, то это может привести к последствиям. Втянуть Европу в ядерный конфликт с Россией, чего она очень боится. Этот инструмент может разыгрываться как дополнительная для тех, кто склонен к переговорам Украины и России. Это лидер Франции Эмманюэль Макрон, премьер Венгрии Виктор Орбан говорили о необходимости начать переговоры с Россией. Этих голосов все больше», — заключил собеседник агентства. Ранее стало известно, что Минобороны Румынии обнаружило обломки беспилотника в уезде Тулча. Эксперты проводят исследование, чтобы установить обстоятельства и время, когда они попали на территорию страны. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет информации о том, что обломки беспилотника, найденные в Румынии, были результатом намеренной атаки со стороны России. При этом МИД Румынии выразил протест российскому дипломату Елене Копнине из-за беспилотника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские страны, выступающие за переговоры между Украиной и Россией, используют ситуацию с обломками беспилотников в Румынии, чтобы склонить Киев к началу переговорного процесса с Москвой. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Это еще одна возможность для европейских стран, входящих в НАТО, заморозить этот конфликт. Вашингтон его раздувает. Ему выгодна долгосрочная военная кампания у границ России. А тем лидерам, которые хоть и являются союзником США по НАТО, но им не выгоден конфликт у своих границ. Поэтому для Румынии и других государств Восточной Европы это очень удобный инструмент, чтобы сейчас начать еще больше давить на киевский режим и склонять его к переговорам с Россией», — сказал Александр Михайлов. Военный аналитик подчеркнул, что Европа опасается начала ядерного конфликта с Россией. «Они могут сказать про то, что вот куда долетают дроны. К чему это может привести дальше? Если вы тут не успокоитесь сами, то это может привести к последствиям. Втянуть Европу в ядерный конфликт с Россией, чего она очень боится. Этот инструмент может разыгрываться как дополнительная для тех, кто склонен к переговорам Украины и России. Это лидер Франции Эмманюэль Макрон, премьер Венгрии Виктор Орбан говорили о необходимости начать переговоры с Россией. Этих голосов все больше», — заключил собеседник агентства. Ранее стало известно, что Минобороны Румынии обнаружило обломки беспилотника в уезде Тулча. Эксперты проводят исследование, чтобы установить обстоятельства и время, когда они попали на территорию страны. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет информации о том, что обломки беспилотника, найденные в Румынии, были результатом намеренной атаки со стороны России. При этом МИД Румынии выразил протест российскому дипломату Елене Копнине из-за беспилотника.