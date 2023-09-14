Пилот признался, что мог посадить борт «Уральских авиалиний» в Омске, а не в поле

Капитан Белов признался, что мог посадить Airbus A320 в Омске, а не в поле

15 сентября 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Капитан Сергей Белов признался, что полосы в Омске хватало для посадки лайнера Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Длины полосы в омском аэропорту было достаточно для посадки лайнера «Уральских авиалиний», однако пилоты отказались от этого из-за метеоусловий. Капитан Сергей Белов, посадивший борт в поле рядом с Новосибирском, заявил, что лайнер мог сесть в Омске, несмотря на отказ одной из гидросистем. Ранее сообщалось, что борт отправили в Новосибирск из-за того, что там длиннее посадочная полоса. «Посадочная полоса в аэропорту Омска равна 2500 метрам. Она позволяла посадить самолет „Уральских авиалиний“ там, несмотря на отказ „зеленой“ гидросистемы. Экипаж не рискнул делать это из-за метеоусловий», — пишет telegram-канал «Авиаторщина», ссылаясь на Белова. Белов боялся, что самолет мог загореться при посадке в Омске из-за узкой полосы (ее ширина — 45 метров, отметили в telegram-канале). Сам Белов никогда не сталкивался с такой неисправностью. Он пояснил, что борт с отказом гидросистемы управляется по-другому. В «Авиаторщине» отметили, что отказ «зеленой» гидросистемы на данном самолете влечет за собой падение давления в системе, увеличению расхода топлива и посадочной дистанции. «Основная и автоматическая системы торможения становятся неисправными, как и нормальное торможение — работает только резервная система с автоматом антиюза», — говорится в сообщении. Когда экипаж решил уходить на запасной аэропорт, то в баках самолета, по словам Белова, оставалось 4,2 тонны топлива. Чтобы сесть в Новосибирске требовалось 3,8 тонны. После расчетов оказалось, что после посадки в Новосибирске, в баках должна остаться еще тонна, но во время полета топливо стало быстро заканчиваться. Испугавшись, что его может не хватить, капитан принял решение садиться в поле. «Самолет посадили на единственной площадке, где можно было это сделать, так как везде были болота и лес. Остаток топлива после благополучной посадки равнялся всего 200 кг», — добавили в telegram-канале. Обновлено в 4:45: Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ ожидается. Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле рядом с Новосибирском утром 12 сентября. Лайнер летел из Сочи в Омск. В полете у него не сработала гидравлика закрылок. Никто из пассажиров не погиб. Всю актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает — в отдельном сюжете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Длины полосы в омском аэропорту было достаточно для посадки лайнера «Уральских авиалиний», однако пилоты отказались от этого из-за метеоусловий. Капитан Сергей Белов, посадивший борт в поле рядом с Новосибирском, заявил, что лайнер мог сесть в Омске, несмотря на отказ одной из гидросистем. Ранее сообщалось, что борт отправили в Новосибирск из-за того, что там длиннее посадочная полоса. «Посадочная полоса в аэропорту Омска равна 2500 метрам. Она позволяла посадить самолет „Уральских авиалиний“ там, несмотря на отказ „зеленой“ гидросистемы. Экипаж не рискнул делать это из-за метеоусловий», — пишет telegram-канал «Авиаторщина», ссылаясь на Белова. Белов боялся, что самолет мог загореться при посадке в Омске из-за узкой полосы (ее ширина — 45 метров, отметили в telegram-канале). Сам Белов никогда не сталкивался с такой неисправностью. Он пояснил, что борт с отказом гидросистемы управляется по-другому. В «Авиаторщине» отметили, что отказ «зеленой» гидросистемы на данном самолете влечет за собой падение давления в системе, увеличению расхода топлива и посадочной дистанции. «Основная и автоматическая системы торможения становятся неисправными, как и нормальное торможение — работает только резервная система с автоматом антиюза», — говорится в сообщении. Когда экипаж решил уходить на запасной аэропорт, то в баках самолета, по словам Белова, оставалось 4,2 тонны топлива. Чтобы сесть в Новосибирске требовалось 3,8 тонны. После расчетов оказалось, что после посадки в Новосибирске, в баках должна остаться еще тонна, но во время полета топливо стало быстро заканчиваться. Испугавшись, что его может не хватить, капитан принял решение садиться в поле. «Самолет посадили на единственной площадке, где можно было это сделать, так как везде были болота и лес. Остаток топлива после благополучной посадки равнялся всего 200 кг», — добавили в telegram-канале. Обновлено в 4:45: Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ ожидается. Airbus A320 «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле рядом с Новосибирском утром 12 сентября. Лайнер летел из Сочи в Омск. В полете у него не сработала гидравлика закрылок. Никто из пассажиров не погиб. Всю актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает — в отдельном сюжете.