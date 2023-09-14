14 сентября 2023

«Сереброника» изъяла из продажи коллекцию «Сердце Пармы» после спора с продюсером Иванова

Глава «Сереброники» Андрей Саламатин извинился перед писателем Алексеем Ивановым
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, народный костюм, национальная одежда, историческая реконструкция, сердце пармы
«Сердце Пармы» больше не купить в «Серебронике» Фото:

Пермская ювелирная компания «Сереброника» прекратила продажи изделий, выпущенных под брендом «Сердце Пармы». Об этом по итогам встречи с продюсером писателя Алексея Иванова Юлией Зайцевой заявил владелец компании Андрей Саламатин. Бизнесмен также принес извинения Иванову.

«Коллекция уже сегодня недоступна к продаже и готовится к ликвидации. Я приношу глубокие и искренние извинения Алексею Викторовичу Иванову за использование его авторских прав, а также за возникшую некрасивую и неэтичную ситуацию вокруг этого инцидента. Я сделаю все, чтобы исправить ситуацию», — написал утром 15 сентября Саламатин в соцсетях.

Как рассказывало URA.RU, вечером 14 сентября Саламатин созвал пресс-конференцию, чтобы разъяснить свою позицию по поводу скандала с использованием его компанией товарного знака «Сердце Пармы» — также называется популярный роман Алексея Иванова. На встречу пришла и продюсера Иванова. В итоге дело решили миром. Зайцева обещала отозвать иск, а Саламатин прекратить использовать интеллектуальную собственность Иванова.

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Пермская ювелирная компания «Сереброника» прекратила продажи изделий, выпущенных под брендом «Сердце Пармы». Об этом по итогам встречи с продюсером писателя Алексея Иванова Юлией Зайцевой заявил владелец компании Андрей Саламатин. Бизнесмен также принес извинения Иванову. «Коллекция уже сегодня недоступна к продаже и готовится к ликвидации. Я приношу глубокие и искренние извинения Алексею Викторовичу Иванову за использование его авторских прав, а также за возникшую некрасивую и неэтичную ситуацию вокруг этого инцидента. Я сделаю все, чтобы исправить ситуацию», — написал утром 15 сентября Саламатин в соцсетях. Как рассказывало URA.RU, вечером 14 сентября Саламатин созвал пресс-конференцию, чтобы разъяснить свою позицию по поводу скандала с использованием его компанией товарного знака «Сердце Пармы» — также называется популярный роман Алексея Иванова. На встречу пришла и продюсера Иванова. В итоге дело решили миром. Зайцева обещала отозвать иск, а Саламатин прекратить использовать интеллектуальную собственность Иванова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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