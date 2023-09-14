«Сереброника» изъяла из продажи коллекцию «Сердце Пармы» после спора с продюсером Иванова

Глава «Сереброники» Андрей Саламатин извинился перед писателем Алексеем Ивановым

15 сентября 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

«Сердце Пармы» больше не купить в «Серебронике» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская ювелирная компания «Сереброника» прекратила продажи изделий, выпущенных под брендом «Сердце Пармы». Об этом по итогам встречи с продюсером писателя Алексея Иванова Юлией Зайцевой заявил владелец компании Андрей Саламатин. Бизнесмен также принес извинения Иванову. «Коллекция уже сегодня недоступна к продаже и готовится к ликвидации. Я приношу глубокие и искренние извинения Алексею Викторовичу Иванову за использование его авторских прав, а также за возникшую некрасивую и неэтичную ситуацию вокруг этого инцидента. Я сделаю все, чтобы исправить ситуацию», — написал утром 15 сентября Саламатин в соцсетях. Как рассказывало URA.RU, вечером 14 сентября Саламатин созвал пресс-конференцию, чтобы разъяснить свою позицию по поводу скандала с использованием его компанией товарного знака «Сердце Пармы» — также называется популярный роман Алексея Иванова. На встречу пришла и продюсера Иванова. В итоге дело решили миром. Зайцева обещала отозвать иск, а Саламатин прекратить использовать интеллектуальную собственность Иванова.

Пермская ювелирная компания «Сереброника» прекратила продажи изделий, выпущенных под брендом «Сердце Пармы». Об этом по итогам встречи с продюсером писателя Алексея Иванова Юлией Зайцевой заявил владелец компании Андрей Саламатин. Бизнесмен также принес извинения Иванову. «Коллекция уже сегодня недоступна к продаже и готовится к ликвидации. Я приношу глубокие и искренние извинения Алексею Викторовичу Иванову за использование его авторских прав, а также за возникшую некрасивую и неэтичную ситуацию вокруг этого инцидента. Я сделаю все, чтобы исправить ситуацию», — написал утром 15 сентября Саламатин в соцсетях. Как рассказывало URA.RU, вечером 14 сентября Саламатин созвал пресс-конференцию, чтобы разъяснить свою позицию по поводу скандала с использованием его компанией товарного знака «Сердце Пармы» — также называется популярный роман Алексея Иванова. На встречу пришла и продюсера Иванова. В итоге дело решили миром. Зайцева обещала отозвать иск, а Саламатин прекратить использовать интеллектуальную собственность Иванова.