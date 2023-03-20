20 марта 2023

Пермский ювелир зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с ювелиром Анной Шадриной. Екатеринбург
По мотивам одноименного фильма будут создаваться ювелирные украшения Фото:

Владелец пермской ювелирной компании «Сереброника» Александр Саламатин зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы». Информация об этом опубликована на сайте федеральной службы интеллектуальной собственности.

«Правообладатель: Саламатин Андрей Александрович, Пермь. Воспроизведение товарного знака: Сердце Пармы», — сообщается на сайте.

Ранее Саламатин заявлял о планах о создании коллекции украшений по мотивам одноименного фильма. Среди перечня товаров, на которые будет распространяться товарный знак имеются амулеты, часы, браслеты, серьги, застежки, запонки, слитки, шкатулки, ювелирные изделия из различных материалов и другие.

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Владелец пермской ювелирной компании «Сереброника» Александр Саламатин зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы». Информация об этом опубликована на сайте федеральной службы интеллектуальной собственности. «Правообладатель: Саламатин Андрей Александрович, Пермь. Воспроизведение товарного знака: Сердце Пармы», — сообщается на сайте. Ранее Саламатин заявлял о планах о создании коллекции украшений по мотивам одноименного фильма. Среди перечня товаров, на которые будет распространяться товарный знак имеются амулеты, часы, браслеты, серьги, застежки, запонки, слитки, шкатулки, ювелирные изделия из различных материалов и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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