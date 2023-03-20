Пермский ювелир зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы»

По мотивам одноименного фильма будут создаваться ювелирные украшения
Владелец пермской ювелирной компании «Сереброника» Александр Саламатин зарегистрировал товарный знак «Сердце Пармы». Информация об этом опубликована на сайте федеральной службы интеллектуальной собственности.
«Правообладатель: Саламатин Андрей Александрович, Пермь. Воспроизведение товарного знака: Сердце Пармы», — сообщается на сайте.
Ранее Саламатин заявлял о планах о создании коллекции украшений по мотивам одноименного фильма. Среди перечня товаров, на которые будет распространяться товарный знак имеются амулеты, часы, браслеты, серьги, застежки, запонки, слитки, шкатулки, ювелирные изделия из различных материалов и другие.
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