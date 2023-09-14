Осужденному за взятку челябинскому экс-замминистра Белавкину смягчили приговор

15 сентября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Иван Белавкин лично выслушал решение суда стоически Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Бывший первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин проведет в колонии строгого режима не 13, а 12 лет. Штраф ему будет снижен с 47 до 41 млн рублей. Такое решение принял 15 сентября Челябинский областной суд, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Смягчить наказание до 12 лет и штраф снизить до 41 млн рублей. В остальной части приговор оставить без изменения. Жалобу адвокатов без удовлетворения», — зачитал решение судья. Предварительно, с согласия Белавкина, защита сообщила об ухудшении его здоровья в СИЗО. Помимо прочего, ему пришлось лечить неврит лицевого нерва, онемение лица, острый наружный отит и нейропатию локтевого нерва. Проблемы с нервной системой, по словам экс-чиновника, продолжают нарастать. Сам он в последнем слове заявил, что по-прежнему не признает вины и стал жертвой оговора, о чем свидетельствуют и противоречия в показаниях свидетелей. Однако суд первой инстанции не принял это во внимание, как и то, что Белавкин не имел возможности выбрать подрядчика, не принимал работы и не мог давать указания об их финансировании. «Я люблю семью, умею работать, это все могут подтвердить. Никто не помнит, чтобы когда-то от меня исходили противоправные поручения. Прошу отменить приговор и уголовное дело прекратить. В случае направления дела на новое разбирательство — изменить меру пресечения на домашний арест», — резюмировал Белавкин. «Приговор справедлив и обоснован. Виновность осужденного подтверждается совокупностью доказательств, доводы защиты удовлетворению не подлежат. Прошу оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения», — заявил, в свою очередь, прокурор. Попросив не считать состояние здоровья Белавкина смягчающим вину обстоятельством. ФСБ задержала первого замминистра строительства Белавкина в июне 2021 года. На допросе ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере за покровительство при реализации контракта на строительство котельной в Саткинском районе. Прокурор запросил для запросил для чиновника 14,5 года колонии строгого режима. Вердикт был мягче: 13 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 47 млн рублей. Белавкин виновным себя так и не признал, а представляющие его интересы юристы подали апелляцию в областной суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший первый замминистра строительства Челябинской области Иван Белавкин проведет в колонии строгого режима не 13, а 12 лет. Штраф ему будет снижен с 47 до 41 млн рублей. Такое решение принял 15 сентября Челябинский областной суд, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Смягчить наказание до 12 лет и штраф снизить до 41 млн рублей. В остальной части приговор оставить без изменения. Жалобу адвокатов без удовлетворения», — зачитал решение судья. Предварительно, с согласия Белавкина, защита сообщила об ухудшении его здоровья в СИЗО. Помимо прочего, ему пришлось лечить неврит лицевого нерва, онемение лица, острый наружный отит и нейропатию локтевого нерва. Проблемы с нервной системой, по словам экс-чиновника, продолжают нарастать. Сам он в последнем слове заявил, что по-прежнему не признает вины и стал жертвой оговора, о чем свидетельствуют и противоречия в показаниях свидетелей. Однако суд первой инстанции не принял это во внимание, как и то, что Белавкин не имел возможности выбрать подрядчика, не принимал работы и не мог давать указания об их финансировании. «Я люблю семью, умею работать, это все могут подтвердить. Никто не помнит, чтобы когда-то от меня исходили противоправные поручения. Прошу отменить приговор и уголовное дело прекратить. В случае направления дела на новое разбирательство — изменить меру пресечения на домашний арест», — резюмировал Белавкин. «Приговор справедлив и обоснован. Виновность осужденного подтверждается совокупностью доказательств, доводы защиты удовлетворению не подлежат. Прошу оставить решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения», — заявил, в свою очередь, прокурор. Попросив не считать состояние здоровья Белавкина смягчающим вину обстоятельством. ФСБ задержала первого замминистра строительства Белавкина в июне 2021 года. На допросе ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере за покровительство при реализации контракта на строительство котельной в Саткинском районе. Прокурор запросил для запросил для чиновника 14,5 года колонии строгого режима. Вердикт был мягче: 13 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 47 млн рублей. Белавкин виновным себя так и не признал, а представляющие его интересы юристы подали апелляцию в областной суд.