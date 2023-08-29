Бывший курганский боец из спецназа Кадырова рассказал, почему не пошел в ЧВК «Вагнер»

Курганский боец из зоны СВО: отряд «Ахмат» ближе по духу, чем ЧВК «Вагнер»

Курганский боец рассказал, почему отказался служить в ЧВК «Вагнер» Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший курганский боец отряда «Ахмат» (также известный как спецназ главы Чечни Рамзана Кадырова) рассказал, почему не пошел служить в ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. По его словам, ему было важно заключить контракт с Минобороны РФ.

«Служба в спецназе „Ахмат“ была ближе по духу. К тому же для меня было важно служить при Министерстве обороны, а не в частной военной компании. Я уважаю ЧВК „Вагнер“, но спецназу Кадырова больше симпатизирую, поэтому и уходил на фронт из Чечни», — рассказал боец.

Еще одной причиной, почему боец пошел служить в отряд «Ахмат», стало желание сражаться против ВСУ вместе с командиром чеченского спецназа Апти Алаудиновым. Военнослужащий считает его одним из самых выдающихся генералов в стране.

Ранее URA.RU писало, что курганец, служивший в «Ахмате», захватил мешок американских гранат. По его словам, они будут использованы против националистов ВСУ и натовских наемников. Также бывший «ахматовец» заявил, что под Бахмутом украинская армия за сутки теряет сотни своих солдат. Позже чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы отряда «Ахмат» уничтожили до 75% украинских солдат на клещеевском направлении.