15 сентября 2023

Десятки пассажиров из ХМАО застряли в Екатеринбурге из-за непогоды. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие задержанного рейса Сиань - Екатеринбург в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, аэропорт, китайцы, пассажиры, защитные маски
В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс самолета до Нижневартовска и Томска Фото:

В аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятной погоды на три с половиной часа задержали вылет самолета авиакомпании «РусЛайн», который летит сначала до Нижневартовска (ХМАО), а потом до Томска. Об этом рассказал пассажир рейса корреспонденту URA.RU.

«7R-815 по маршруту Екатеринбург — Нижневартовск — Томск. По расписанию самолет авиакомпании „РусЛайн“ из Екатеринбурга в Нижневартовск и Томск должен был вылететь в 02:40, а выдвинется в 06:10. Причина задержки рейса — метеоусловия», — написано на сайте авиакомпании.

По словам пассажира, всем людям, которые летят этим рейсом, выдали воду. Такая мера вводится, если самолет задерживается на два часа.

Ранее в аэропорту Ханты-Мансийска задержали вылет самолетов авиакомпании «РусЛайн», которые направлялись в Казань и Санкт-Петербург. В справочной службе аэровокзала журналисту URA.RU сообщили, что рейсы перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна.

Фото:

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В аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятной погоды на три с половиной часа задержали вылет самолета авиакомпании «РусЛайн», который летит сначала до Нижневартовска (ХМАО), а потом до Томска. Об этом рассказал пассажир рейса корреспонденту URA.RU. «7R-815 по маршруту Екатеринбург — Нижневартовск — Томск. По расписанию самолет авиакомпании „РусЛайн“ из Екатеринбурга в Нижневартовск и Томск должен был вылететь в 02:40, а выдвинется в 06:10. Причина задержки рейса — метеоусловия», — написано на сайте авиакомпании. По словам пассажира, всем людям, которые летят этим рейсом, выдали воду. Такая мера вводится, если самолет задерживается на два часа. Ранее в аэропорту Ханты-Мансийска задержали вылет самолетов авиакомпании «РусЛайн», которые направлялись в Казань и Санкт-Петербург. В справочной службе аэровокзала журналисту URA.RU сообщили, что рейсы перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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