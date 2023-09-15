Десятки пассажиров из ХМАО застряли в Екатеринбурге из-за непогоды. Скрин

16 сентября 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс самолета до Нижневартовска и Томска Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятной погоды на три с половиной часа задержали вылет самолета авиакомпании «РусЛайн», который летит сначала до Нижневартовска (ХМАО), а потом до Томска. Об этом рассказал пассажир рейса корреспонденту URA.RU. «7R-815 по маршруту Екатеринбург — Нижневартовск — Томск. По расписанию самолет авиакомпании „РусЛайн“ из Екатеринбурга в Нижневартовск и Томск должен был вылететь в 02:40, а выдвинется в 06:10. Причина задержки рейса — метеоусловия», — написано на сайте авиакомпании. По словам пассажира, всем людям, которые летят этим рейсом, выдали воду. Такая мера вводится, если самолет задерживается на два часа. Ранее в аэропорту Ханты-Мансийска задержали вылет самолетов авиакомпании «РусЛайн», которые направлялись в Казань и Санкт-Петербург. В справочной службе аэровокзала журналисту URA.RU сообщили, что рейсы перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна. Фото: URA.RU

В аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятной погоды на три с половиной часа задержали вылет самолета авиакомпании «РусЛайн», который летит сначала до Нижневартовска (ХМАО), а потом до Томска. Об этом рассказал пассажир рейса корреспонденту URA.RU. «7R-815 по маршруту Екатеринбург — Нижневартовск — Томск. По расписанию самолет авиакомпании „РусЛайн“ из Екатеринбурга в Нижневартовск и Томск должен был вылететь в 02:40, а выдвинется в 06:10. Причина задержки рейса — метеоусловия», — написано на сайте авиакомпании. По словам пассажира, всем людям, которые летят этим рейсом, выдали воду. Такая мера вводится, если самолет задерживается на два часа. Ранее в аэропорту Ханты-Мансийска задержали вылет самолетов авиакомпании «РусЛайн», которые направлялись в Казань и Санкт-Петербург. В справочной службе аэровокзала журналисту URA.RU сообщили, что рейсы перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна.