15 сентября 2023

Появилось видео, где директор пермской школы держит ученика за шиворот

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, ученики, чтение, начальная школа
Инцидент в школе получил широкую огласку Фото:

В Telegram опубликовали видео из школы в Новых Лядах (Пермский край), где директор Сергей Каменев держит ученика за шиворот. Глава образовательной организации не применял физическую силу к ученику, уверены авторы ролика.

«Про Сергея Каменева. Нет ничего криминального и непрофессионального. Фото (послужившее причиной скандала — прим. URA.RU) не привязано к контексту. Он [директор] громко сказал: „Стоп!“. Вот это видео», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».

Инцидент в школе произошел 14 сентября. Фотографию, где Каменев придерживает мальчика, опубликовали очевидцы произошедшего. После специалисты департамента образования Перми инициировал служебную проверку. Бывшие выпускники направили письмо в мэрию прикамской столицы, в котором заступились за директора и попросили честного разбирательства.

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В Telegram опубликовали видео из школы в Новых Лядах (Пермский край), где директор Сергей Каменев держит ученика за шиворот. Глава образовательной организации не применял физическую силу к ученику, уверены авторы ролика. «Про Сергея Каменева. Нет ничего криминального и непрофессионального. Фото (послужившее причиной скандала — прим. URA.RU) не привязано к контексту. Он [директор] громко сказал: „Стоп!“. Вот это видео», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости». Инцидент в школе произошел 14 сентября. Фотографию, где Каменев придерживает мальчика, опубликовали очевидцы произошедшего. После специалисты департамента образования Перми инициировал служебную проверку. Бывшие выпускники направили письмо в мэрию прикамской столицы, в котором заступились за директора и попросили честного разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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