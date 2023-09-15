Появилось видео, где директор пермской школы держит ученика за шиворот

Инцидент в школе получил широкую огласку Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Telegram опубликовали видео из школы в Новых Лядах (Пермский край), где директор Сергей Каменев держит ученика за шиворот. Глава образовательной организации не применял физическую силу к ученику, уверены авторы ролика.

«Про Сергея Каменева. Нет ничего криминального и непрофессионального. Фото (послужившее причиной скандала — прим. URA.RU) не привязано к контексту. Он [директор] громко сказал: „Стоп!“. Вот это видео», — передает telegram-канал «ЧП Пермь — новости».

Инцидент в школе произошел 14 сентября. Фотографию, где Каменев придерживает мальчика, опубликовали очевидцы произошедшего. После специалисты департамента образования Перми инициировал служебную проверку. Бывшие выпускники направили письмо в мэрию прикамской столицы, в котором заступились за директора и попросили честного разбирательства.