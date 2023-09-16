Украинские штурмовики сбежали с самого сложного направления фронта

Российские силы обернули в бегство украинские штурмовые группы в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, количество уничтоженных бойцов ВСУ исчисляется десятками.
Он отметил, что российская разведка быстро определила противников, а артиллерия отрабатывала. Рогов подчеркнул, что недалеко от Работино был поражен пункт временной дислокации ВСУ. По позициям украинских военных фронтовая авиация нанесла удар авиабомбами.
Украинские бойцы с начала своего контрнаступления 4 июня определили село Работино (Запорожская область) основной стратегической точкой. Если ВСУ смогут прорвать оборону на данном направлении, то у них появится возможность пробиться к Мелитополю, а оттуда им будет открыт путь в Крым, сообщил военный блогер Юрий Подоляка. В Минобороны РФ заявили, что российские силы отразили две атаки украинских военных в районе Работино, передает RT.
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