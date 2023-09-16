Эрдоган задумал помирить Россию и Армению

Эрдоган предлагает провести четырехстороннюю встречу по Карабаху

16 сентября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Президент Турции хочет провести четырехстороннюю встречу по Карабаху Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле, которую транслировали местные телеканалы. «Мы предложили встретиться в четырехстороннем формате. То есть это я сам, [президент РФ Владимир] Путин, [президент Азербайджана] Ильхам Алиев и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк, которую транслировали местные телеканалы. Президент Турции предложил встретиться и обсудить шаги, которые нужно сделать по проблеме Карабаха. Пока ни одна из сторон на его предложение не ответила. Россия обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе и намерена продолжать контакты с Азербайджаном и Арменией по данному вопросу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По мнению премьер-министра Армении Николы Пашиняна, после начала конфликта на Украине возможности России по предоставлению гарантий безопасности Армении изменились. РФ старается избежать отчуждения Азербайджана — основного противника для Еревана. В самой же Армении не собираются покидать ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — межправительственный военный союз в Евразии), несмотря на сближение с НАТО, чтобы вредить России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле, которую транслировали местные телеканалы. «Мы предложили встретиться в четырехстороннем формате. То есть это я сам, [президент РФ Владимир] Путин, [президент Азербайджана] Ильхам Алиев и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк, которую транслировали местные телеканалы. Президент Турции предложил встретиться и обсудить шаги, которые нужно сделать по проблеме Карабаха. Пока ни одна из сторон на его предложение не ответила. Россия обеспокоена ростом напряженности в Нагорном Карабахе и намерена продолжать контакты с Азербайджаном и Арменией по данному вопросу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По мнению премьер-министра Армении Николы Пашиняна, после начала конфликта на Украине возможности России по предоставлению гарантий безопасности Армении изменились. РФ старается избежать отчуждения Азербайджана — основного противника для Еревана. В самой же Армении не собираются покидать ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — межправительственный военный союз в Евразии), несмотря на сближение с НАТО, чтобы вредить России.