Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балет-феерию «Спящая красавица» в Мариинском театре в Приморье. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
«Лидер КНДР прибыл на своем лимузине к приморской сцене Мариинки и поднялся в центральную ложу на четвертом этаже театра уже после третьего звонка. Минут через пять начался балет», — заявил корреспондент РИА Новости. Он отметил, что лидера КНДР сопровождали посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко.
По словам Мацегора, он сидел рядом с Ким Чен Ыном. Отмечается, что лидер КНДР ушел после первого акта. Мацегора заявил, что визит Ким Чен Ына в РФ продолжается, а срок отъезда пока неизвестен.
Пресс-служба театра подчеркнула, что на входе здания усилена проверка зрителей. Уточняется, что на спектакль все билеты были проданы.
12 сентября Ким Чен Ын прибыл в РФ. Его пригласил президент страны Владимир Путин. Лидер КНДР предложил российскому президенту работать над «100-летним планом» отношений между странами. Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, передает телеканал 360.
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