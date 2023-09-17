Юрист Бударагин раскрыл, от чего зависит поиск виновного в лесных пожарах

Юрист Бударагин заявил о сложности проведения эффективного дознания при пожарах

17 сентября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Региональные проверки выявили ненадлежащее выполнение противопожарных мероприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Эффективность дознания при пожарах зависит от слишком многих факторов, чтобы его можно было считать успешным. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы юридической помощи «ОНЛАЙН» Александр Бударагин. «Производство дознания по делам пожаров включает в себя комплекс мероприятий правового и организованного технического характера. Успех этой деятельности зависит не только от дознавателя, но от участия в деле специалиста пожарного технического профиля и его профессиональной подготовки и взаимодействия между собой названых лиц и уровня применяемых научно-технических средств и методов», — сказал Александр Бударагин. При этом он отметил, что несмотря на увеличение средств на борьбу с лесными пожарами, их количество продолжает расти. «Расходы на противопожарную охрану лесов выросли в 2,5 раза за последние несколько лет, при это пожаров также стало в два раза больше. В результате региональных проверок Счетной палаты были выявлены факты ненадлежащего исполнения противопожарных мероприятий, регламентов и мониторинга пожарной опасности», — сообщил юрист. По его словам, наиболее частыми причинами лесных пожаров являются сухие грозы и поведение людей. «Роль энергетиков стремится к нулю. Поскольку их объекты проходят постоянные проверки. Сухие грозы и безответственное поведение людей в лесу приводят к массовым пожарам», — подчеркнул собеседник агентства. Согласно данным из постановления Мильковского районного суда (Камчатский край) в деле против энергетиков, выводы, указанные в опросах свидетелей, акте осмотра места лесного пожара, фото и видеоматериалах не могут быть доказательством вины конкретных лиц или организаций. Как объяснил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, на всех этапах производства в электрической отрасли нет ощутимых опасностей, которые бы угрожали пожарной безопасности лесных массивов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эффективность дознания при пожарах зависит от слишком многих факторов, чтобы его можно было считать успешным. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы юридической помощи «ОНЛАЙН» Александр Бударагин. «Производство дознания по делам пожаров включает в себя комплекс мероприятий правового и организованного технического характера. Успех этой деятельности зависит не только от дознавателя, но от участия в деле специалиста пожарного технического профиля и его профессиональной подготовки и взаимодействия между собой названых лиц и уровня применяемых научно-технических средств и методов», — сказал Александр Бударагин. При этом он отметил, что несмотря на увеличение средств на борьбу с лесными пожарами, их количество продолжает расти. «Расходы на противопожарную охрану лесов выросли в 2,5 раза за последние несколько лет, при это пожаров также стало в два раза больше. В результате региональных проверок Счетной палаты были выявлены факты ненадлежащего исполнения противопожарных мероприятий, регламентов и мониторинга пожарной опасности», — сообщил юрист. По его словам, наиболее частыми причинами лесных пожаров являются сухие грозы и поведение людей. «Роль энергетиков стремится к нулю. Поскольку их объекты проходят постоянные проверки. Сухие грозы и безответственное поведение людей в лесу приводят к массовым пожарам», — подчеркнул собеседник агентства. Согласно данным из постановления Мильковского районного суда (Камчатский край) в деле против энергетиков, выводы, указанные в опросах свидетелей, акте осмотра места лесного пожара, фото и видеоматериалах не могут быть доказательством вины конкретных лиц или организаций. Как объяснил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, на всех этапах производства в электрической отрасли нет ощутимых опасностей, которые бы угрожали пожарной безопасности лесных массивов.