МО РФ: ВСУ потеряли 140 солдат под Работино

17 сентября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

У села Работино российские силы отразили атаку ВСУ, передает Минобороны РФ Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ достигли 140 бойцов. «На запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — заявило ведомство. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли до 140 военнослужащих. Также недалеко от населенного пункта Новоданиловка в Запорожской области российские войска уничтожили склад ВСУ с боеприпасами. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы у Работино и Вербового отразили 18 атак ВСУ за неделю, передает телеканал 360. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские штурмовые группы в Работино сбежали из-за больших потерь.

Российские силы отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ достигли 140 бойцов. «На запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — заявило ведомство. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли до 140 военнослужащих. Также недалеко от населенного пункта Новоданиловка в Запорожской области российские войска уничтожили склад ВСУ с боеприпасами. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы у Работино и Вербового отразили 18 атак ВСУ за неделю, передает телеканал 360. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские штурмовые группы в Работино сбежали из-за больших потерь.