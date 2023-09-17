МО РФ: ВСУ потеряли 140 солдат под Работино

Российские силы отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ достигли 140 бойцов.
«На запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — заявило ведомство. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли до 140 военнослужащих. Также недалеко от населенного пункта Новоданиловка в Запорожской области российские войска уничтожили склад ВСУ с боеприпасами.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы у Работино и Вербового отразили 18 атак ВСУ за неделю, передает телеканал 360. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские штурмовые группы в Работино сбежали из-за больших потерь.
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