МО РФ: ВСУ потеряли 140 солдат под Работино

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У села Работино российские силы отразили атаку ВСУ, передает Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ достигли 140 бойцов.

«На запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — заявило ведомство. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли до 140 военнослужащих. Также недалеко от населенного пункта Новоданиловка в Запорожской области российские войска уничтожили склад ВСУ с боеприпасами.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы у Работино и Вербового отразили 18 атак ВСУ за неделю, передает телеканал 360. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские штурмовые группы в Работино сбежали из-за больших потерь.

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Российские силы отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ достигли 140 бойцов. «На запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — заявило ведомство. В Минобороны РФ отметили, что ВСУ потеряли до 140 военнослужащих. Также недалеко от населенного пункта Новоданиловка в Запорожской области российские войска уничтожили склад ВСУ с боеприпасами. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы у Работино и Вербового отразили 18 атак ВСУ за неделю, передает телеканал 360. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что украинские штурмовые группы в Работино сбежали из-за больших потерь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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