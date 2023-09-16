Комета Нисимура с зеленым хвостом появится в небе над Курганом

17 сентября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Комету будет видно невооруженным глазом Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Курганской области 17 сентября смогут увидеть комету Насимура, которая выделяется характерным зеленым хвостом. Об этом сообщил сотрудник Института прикладной астрономии Сергей Павлов. «Это уникальное событие, за которым можно наблюдать раз в 437 лет. Нисимура пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября и будет находиться на расстоянии 33 млн км от него. Наблюдать комету с зеленым хвостом могут жители всех регионов РФ (Курганской области, в том числе — прим. URA.RU) и ближнего зарубежья, за исключением Заполярья», — пояснил он ТАСС. Хвост кометы будет особенно ярким с 20:00 до 21:00. В следующий раз Нисимура появится в небе только в 2460 году.

Жители Курганской области 17 сентября смогут увидеть комету Насимура, которая выделяется характерным зеленым хвостом. Об этом сообщил сотрудник Института прикладной астрономии Сергей Павлов. «Это уникальное событие, за которым можно наблюдать раз в 437 лет. Нисимура пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября и будет находиться на расстоянии 33 млн км от него. Наблюдать комету с зеленым хвостом могут жители всех регионов РФ (Курганской области, в том числе — прим. URA.RU) и ближнего зарубежья, за исключением Заполярья», — пояснил он ТАСС. Хвост кометы будет особенно ярким с 20:00 до 21:00. В следующий раз Нисимура появится в небе только в 2460 году.