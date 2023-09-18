Эколог заявил о проблемах следствия при расследовании причин лесного пожара

18 сентября 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Между действиями виновника пожара и самим возгоранием могут пройти месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Во время следствия улик для поиска виновного в лесном пожаре не хватает, так как само возгорание могло произойти спустя несколько месяцев после действий, которые повлекли за собой чрезвычайную ситуацию. Об этом URA.RU заявил эколог Илья Рыбальченко. «Улик для поиска виновного в лесном пожаре не хватает, потому что пожару нужно время, чтобы разрастись. Если вы спросите у виновного в пожаре, то он сделает круглые глаза и скажет, что он с друзьями оставил костер еще вчера и уехал, а пожар начался только сегодня. Человек порой понятия не имеет, что дело было в нем», — сказал Илья Рыбальченко. Эколог отметил, что порой между действиями виновника пожара и самим возгоранием могут пройти месяца. «Спросите у водителя грузовика, и он ответит, что еще полгода назад аэрозоли выгрузил. Шеф сказал, что на свалку везти дорого, поэтому оставил их в лесу. Была весна и не жарко, а вспыхнуло только через два месяца. Конечно, в этом деле сильно выручают квадрокоптеры и беспилотники, которые летают и мониторят эту ситуацию», — объяснил он. Ранее о низком уровне мониторинга лесов и административной безалаберности региональных властей заявил аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов. По его словам, власти на местах не справляются с ликвидацией очагов возгорания, боясь оповестить центр. Кроме того, никто не следит за мониторами и не фиксирует пожары на ранней стадии. Также регионам не хватает трудовых и материальных ресурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время следствия улик для поиска виновного в лесном пожаре не хватает, так как само возгорание могло произойти спустя несколько месяцев после действий, которые повлекли за собой чрезвычайную ситуацию. Об этом URA.RU заявил эколог Илья Рыбальченко. «Улик для поиска виновного в лесном пожаре не хватает, потому что пожару нужно время, чтобы разрастись. Если вы спросите у виновного в пожаре, то он сделает круглые глаза и скажет, что он с друзьями оставил костер еще вчера и уехал, а пожар начался только сегодня. Человек порой понятия не имеет, что дело было в нем», — сказал Илья Рыбальченко. Эколог отметил, что порой между действиями виновника пожара и самим возгоранием могут пройти месяца. «Спросите у водителя грузовика, и он ответит, что еще полгода назад аэрозоли выгрузил. Шеф сказал, что на свалку везти дорого, поэтому оставил их в лесу. Была весна и не жарко, а вспыхнуло только через два месяца. Конечно, в этом деле сильно выручают квадрокоптеры и беспилотники, которые летают и мониторят эту ситуацию», — объяснил он. Ранее о низком уровне мониторинга лесов и административной безалаберности региональных властей заявил аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов. По его словам, власти на местах не справляются с ликвидацией очагов возгорания, боясь оповестить центр. Кроме того, никто не следит за мониторами и не фиксирует пожары на ранней стадии. Также регионам не хватает трудовых и материальных ресурсов.