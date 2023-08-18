В Счетной палате назвали главные причины лесных пожаров в России

Аудитор Мамедов: безалаберность и слабый мониторинг способствуют лесным пожарам

18 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В Счетной палате признали 2023 год неудачным в плане борьбы с лесными пожарами Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Административная безалаберность региональных властей и низкий уровень мониторинга лесов являются главными причинами возникновения природных пожаров. Об этом URA.RU сообщил аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов. «Среди причин — идиотская административная безалаберность. Очковтирательство, которым региональные власти балуются, чтобы только понравится федеральному центру. А из-за этого у нас лес горит, потому что они не справляются. Это первое. Потом — система мониторинга. Это камеры, которые развешаны в лесу. В них кто-то должен смотреть и делать выводы. Соответственно, это люди, работа только летом. Многие рассказывают, что они мониторят, но за мониторами никого нет. А когда разгорится, видно без мониторов, что уже поздно», — сказал Сергей Мамедов. При этом, отметил аудитор, роль сыграл температурный режим, который был выше, чем в 2022 году. «У нас в этом году было температурное отличие, что уже в апреле средняя температура была на шесть градусов выше, чем в прошлом. В том году мы только на майские праздники загорелись. А когда мы сейчас подошли к майским праздникам, уже было на старте плюс 600 тысяч сгоревшего леса к прошлому году. И май был жаркий. Пожаров было много. Многие регионы некачественно реагировали на пожары», — отметил собеседник агентства. «Министр природы РФ Александр Козлов целому ряду губернаторов регионов писал представление за их бездеятельность, халатность — все это происходило. Этот год неудачный, а он еще не закончился. Еще август, сентябрь. Надеемся, что рекорд позапрошлого не побьем, но погорим сильнее, чем в прошлом году», — заключил Сергей Мамедов. Выясняет причину лесных пожаров дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Помимо этого, неверное заключение возможно из-за большого количества возгораний. Систему нельзя назвать правомерной и не дающей сбоев из-за непрофессионализма экспертов, а если специалистов много, то в расследование вмешается еще и субъективные, оценочные, противоречивые мнения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Административная безалаберность региональных властей и низкий уровень мониторинга лесов являются главными причинами возникновения природных пожаров. Об этом URA.RU сообщил аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов. «Среди причин — идиотская административная безалаберность. Очковтирательство, которым региональные власти балуются, чтобы только понравится федеральному центру. А из-за этого у нас лес горит, потому что они не справляются. Это первое. Потом — система мониторинга. Это камеры, которые развешаны в лесу. В них кто-то должен смотреть и делать выводы. Соответственно, это люди, работа только летом. Многие рассказывают, что они мониторят, но за мониторами никого нет. А когда разгорится, видно без мониторов, что уже поздно», — сказал Сергей Мамедов. При этом, отметил аудитор, роль сыграл температурный режим, который был выше, чем в 2022 году. «У нас в этом году было температурное отличие, что уже в апреле средняя температура была на шесть градусов выше, чем в прошлом. В том году мы только на майские праздники загорелись. А когда мы сейчас подошли к майским праздникам, уже было на старте плюс 600 тысяч сгоревшего леса к прошлому году. И май был жаркий. Пожаров было много. Многие регионы некачественно реагировали на пожары», — отметил собеседник агентства. «Министр природы РФ Александр Козлов целому ряду губернаторов регионов писал представление за их бездеятельность, халатность — все это происходило. Этот год неудачный, а он еще не закончился. Еще август, сентябрь. Надеемся, что рекорд позапрошлого не побьем, но погорим сильнее, чем в прошлом году», — заключил Сергей Мамедов. Выясняет причину лесных пожаров дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Помимо этого, неверное заключение возможно из-за большого количества возгораний. Систему нельзя назвать правомерной и не дающей сбоев из-за непрофессионализма экспертов, а если специалистов много, то в расследование вмешается еще и субъективные, оценочные, противоречивые мнения.