В Челябинске распродают имущество арестованного депутата гордумы Иванова

Имущество Олега Иванова должны распродать до апреля 20124 года Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Имущество задержанного ФСБ и арестованного в рамках нескольких уголовных дел депутата гордумы Олега Иванова выставили на продажу. Соответствующая информация появилась 18 сентября в картотеке арбитражных дел.

«Признать несостоятельным (банкротом) Иванова Олега Викторовича. Ввести в отношении Иванова процедуру реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев, до 14 марта 2024 года. Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения процедуры реализации имущества на 11 марта 2024 года», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, Иванов, подав заявление о личном банкротстве, указал в перечне подлежащего реализации имущества два земельных участка, коттедж на улице Рассветной и две квартиры. А также девять помещений в Челябинске и Олимпийской деревне (Москва), несколько нежилых помещений и зданий, склад. Все имущество находится в совместной собственности с женой, экс-депутатом заксобрания области Татьяной Завгородней.

Оба супруга арестованы в рамках уголовных дел о налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Этому предшествовало разорение главного актива Иванова — фирмы «АльфаСтрой», объем претензий кредиторов к которой исчисляется миллиардными суммами. Иванов находится в СИЗО, его супруга — под домашним арестом. Представители Иванова и Завгородней с прессой не общаются.