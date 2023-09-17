Уральский дрон «Упырь» подорвал технику ВСУ, вопреки РЭБ и расстоянию. Видео

18 сентября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

«Упырь» с боеприпасом спикировал на машину, перевозившую орудие противника Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дрон-камикадзе «Упырь» смог уничтожить транспорт ВСУ, который перевозил артиллерийское орудие. Сделать это было сложно, так как дистанция для аппарата была предельной по сигналу. Кроме того работали системы радиоэлектронной борьбы противника. Об этом рассказали разработчики дрона «Упырь». «Расчету „Упыря“ поступила наисложнейшая задача — разведкой был вскрыт район, откуда вела огонь кочующая артиллерия противника. Для нашего с вами дрона дистанция была предельной по сигналу, далеко за 10 километров. К тому же район прикрывал купольный РЭБ противника. Но расчет принял решение — летим», — написали разработчики в telegram-канале «Повернутые на войне». Борясь с помехами, «Упырь» все же смог спикировать на транспорт противника, который перевозил орудие. С помощью второго дрона, который использовали в качестве разведчика, операторы увидели, что машина уехала в реку Днепр, а орудие слетело с креплений. «Упырь» предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Разработчики неоднократно публиковали кадры, как «Упырь» уничтожает блиндажи, технику и лодки ВСУ.

Дрон-камикадзе «Упырь» смог уничтожить транспорт ВСУ, который перевозил артиллерийское орудие. Сделать это было сложно, так как дистанция для аппарата была предельной по сигналу. Кроме того работали системы радиоэлектронной борьбы противника. Об этом рассказали разработчики дрона «Упырь». «Расчету „Упыря“ поступила наисложнейшая задача — разведкой был вскрыт район, откуда вела огонь кочующая артиллерия противника. Для нашего с вами дрона дистанция была предельной по сигналу, далеко за 10 километров. К тому же район прикрывал купольный РЭБ противника. Но расчет принял решение — летим», — написали разработчики в telegram-канале «Повернутые на войне». Борясь с помехами, «Упырь» все же смог спикировать на транспорт противника, который перевозил орудие. С помощью второго дрона, который использовали в качестве разведчика, операторы увидели, что машина уехала в реку Днепр, а орудие слетело с креплений. «Упырь» предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Разработчики неоднократно публиковали кадры, как «Упырь» уничтожает блиндажи, технику и лодки ВСУ.