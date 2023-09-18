ВС РФ отбили атаку ВСУ в Клещеевке

18 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Российские военные продолжают отражать атаки у Клещеевки, сообщили в Минобороны РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России отразили нападение украинских подразделений у села Клещеевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении отражены шесть атак ВСУ у Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки, Водяного. Противник потерял до 255 военных», — заявили в Минобороны РФ. По данным российских военкоров, Клещеевка остается под контролем российских военных. Заявления Киева о взятии точки не соответствуют действительности.

Вооруженные силы России отразили нападение украинских подразделений у села Клещеевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении отражены шесть атак ВСУ у Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки, Водяного. Противник потерял до 255 военных», — заявили в Минобороны РФ. По данным российских военкоров, Клещеевка остается под контролем российских военных. Заявления Киева о взятии точки не соответствуют действительности.