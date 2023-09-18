ВС РФ отбили атаку ВСУ в Клещеевке

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, десант на броне
Российские военные продолжают отражать атаки у Клещеевки, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России отразили нападение украинских подразделений у села Клещеевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении отражены шесть атак ВСУ у Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки, Водяного. Противник потерял до 255 военных», — заявили в Минобороны РФ.

По данным российских военкоров, Клещеевка остается под контролем российских военных. Заявления Киева о взятии точки не соответствуют действительности.

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Вооруженные силы России отразили нападение украинских подразделений у села Клещеевка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении отражены шесть атак ВСУ у Клещеевки, Веселого, Майорска, Марьинки, Водяного. Противник потерял до 255 военных», — заявили в Минобороны РФ. По данным российских военкоров, Клещеевка остается под контролем российских военных. Заявления Киева о взятии точки не соответствуют действительности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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