Курганский боец ЧВК «Вагнер»: наемникам нельзя забирать чужие трофеи

Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал о порядках при взятии трофеев Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский участник ЧВК «Вагнер» рассказал, какие порядки приняты у бойцов при взятии трофеев в зоне боевых действий. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.

«Можно брать все, что хочешь, но только после боя. Если ты что-то взял трофеем, положил, то он уже твой и никто другой к нему не подойдет. Таков закон в ЧВК „Вагнер“ и все это уважали», — рассказал боец.

По словам «вагнеровца», в качестве трофея с поля боя он забирал себе часы одного из натовских наемников в зоне СВО. При этом он отметил, что чаще всего трофеями военные берут оружие и снаряжение.

Ранее URA.RU писало, что боец ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал, что бывших наемников вербуют в Росгвардию. По его словам, их планируют в будущем отправлять в Африку. Также сообщалось, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили набор бойцов. По словам одного из военных, сейчас наемникам приходится иметь подготовку не ниже уровня спецназа.