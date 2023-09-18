18 сентября 2023

Курганский боец ЧВК «Вагнер»: наемникам нельзя забирать чужие трофеи

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал о порядках при взятии трофеев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский участник ЧВК «Вагнер» рассказал, какие порядки приняты у бойцов при взятии трофеев в зоне боевых действий. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU.

«Можно брать все, что хочешь, но только после боя. Если ты что-то взял трофеем, положил, то он уже твой и никто другой к нему не подойдет. Таков закон в ЧВК „Вагнер“ и все это уважали», — рассказал боец.

По словам «вагнеровца», в качестве трофея с поля боя он забирал себе часы одного из натовских наемников в зоне СВО. При этом он отметил, что чаще всего трофеями военные берут оружие и снаряжение.

Ранее URA.RU писало, что боец ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал, что бывших наемников вербуют в Росгвардию. По его словам, их планируют в будущем отправлять в Африку. Также сообщалось, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили набор бойцов. По словам одного из военных, сейчас наемникам приходится иметь подготовку не ниже уровня спецназа.

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Курганский участник ЧВК «Вагнер» рассказал, какие порядки приняты у бойцов при взятии трофеев в зоне боевых действий. Об этом военнослужащий сообщил корреспонденту URA.RU. «Можно брать все, что хочешь, но только после боя. Если ты что-то взял трофеем, положил, то он уже твой и никто другой к нему не подойдет. Таков закон в ЧВК „Вагнер“ и все это уважали», — рассказал боец. По словам «вагнеровца», в качестве трофея с поля боя он забирал себе часы одного из натовских наемников в зоне СВО. При этом он отметил, что чаще всего трофеями военные берут оружие и снаряжение. Ранее URA.RU писало, что боец ЧВК «Вагнер» из Кургана рассказал, что бывших наемников вербуют в Росгвардию. По его словам, их планируют в будущем отправлять в Африку. Также сообщалось, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили набор бойцов. По словам одного из военных, сейчас наемникам приходится иметь подготовку не ниже уровня спецназа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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