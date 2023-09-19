Адвокат раскрыл, что может стать неявной причиной лесных пожаров

Юрист Берсенев: неявную причину лесных пожаров устанавливает экспертиза

19 сентября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Выяснением причин лесных пожаров занимается судебная экспертиза, напомнил Евгений Берсенев Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Свалки, размещение пожароопасных вещей в лесу могут стать неявной причиной развития пожаров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев. «Долгоиграющую причину развития лесного пожара, когда неизвестные люди что-то бросили, оно загорелось через какое-то время, устанавливают эксперты. Наверняка это свалки или неправильное размещение кем-то огнеопасных, пожароопасных вещей в лесах, условно говоря, бак бензина оставили, потом из-за нагревания от солнца от него начинают идти пары и он загорается. Масса тут причин может быть. Но это больше технические познания, за это отвечают эксперты. Юристы же уже работают с предоставленными фактами», — объяснил Евгений Берсенев. Юрист подчеркнул, что порой причину развития пожара не может установить даже эксперт. «Следователь или суд назначает судебную экспертизу и ставит вопрос, что явилось причиной пожара, в результате чьих действий или бездействий это произошло. Если эксперт пишет, что в результате действий, условно говоря, ООО „Ромашка“, которая расположила на арендуемом участке какие-то емкости, то это одно. Бывает, что установить причину невозможно или, что из-за этого не могло быть. Три варианта в основном. Или он, или не он, или причину невозможно установить. Иногда эксперты пишут, с какой долей вероятности это могло произойти или нет», — добавил Берсенев. Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что иногда между действиями виновника пожара и самим возгоранием могут пройти месяцы. В качестве примера он привел водителя грузовика, который мог оставить аэрозоли в лесу, они вспыхнули только через два месяца, когда пришла жара. Улик для поиска виновного в природных возгораниях, как правило, не хватает, потому что огню нужно время, чтобы разгореться и разрастись. Часто лесные пожары возникают из-за несанкционированных свалок. В беседе с URA.RU руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова отмечала, что общественная организация добивается того, чтобы власти городов, населенных пунктов занимались их уборкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свалки, размещение пожароопасных вещей в лесу могут стать неявной причиной развития пожаров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев. «Долгоиграющую причину развития лесного пожара, когда неизвестные люди что-то бросили, оно загорелось через какое-то время, устанавливают эксперты. Наверняка это свалки или неправильное размещение кем-то огнеопасных, пожароопасных вещей в лесах, условно говоря, бак бензина оставили, потом из-за нагревания от солнца от него начинают идти пары и он загорается. Масса тут причин может быть. Но это больше технические познания, за это отвечают эксперты. Юристы же уже работают с предоставленными фактами», — объяснил Евгений Берсенев. Юрист подчеркнул, что порой причину развития пожара не может установить даже эксперт. «Следователь или суд назначает судебную экспертизу и ставит вопрос, что явилось причиной пожара, в результате чьих действий или бездействий это произошло. Если эксперт пишет, что в результате действий, условно говоря, ООО „Ромашка“, которая расположила на арендуемом участке какие-то емкости, то это одно. Бывает, что установить причину невозможно или, что из-за этого не могло быть. Три варианта в основном. Или он, или не он, или причину невозможно установить. Иногда эксперты пишут, с какой долей вероятности это могло произойти или нет», — добавил Берсенев. Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что иногда между действиями виновника пожара и самим возгоранием могут пройти месяцы. В качестве примера он привел водителя грузовика, который мог оставить аэрозоли в лесу, они вспыхнули только через два месяца, когда пришла жара. Улик для поиска виновного в природных возгораниях, как правило, не хватает, потому что огню нужно время, чтобы разгореться и разрастись. Часто лесные пожары возникают из-за несанкционированных свалок. В беседе с URA.RU руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова отмечала, что общественная организация добивается того, чтобы власти городов, населенных пунктов занимались их уборкой.