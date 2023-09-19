Адвокат раскрыл, что может стать неявной причиной лесных пожаров

Юрист Берсенев: неявную причину лесных пожаров устанавливает экспертиза
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
Выяснением причин лесных пожаров занимается судебная экспертиза, напомнил Евгений Берсенев Фото:
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Свалки, размещение пожароопасных вещей в лесу могут стать неявной причиной развития пожаров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев.

«Долгоиграющую причину развития лесного пожара, когда неизвестные люди что-то бросили, оно загорелось через какое-то время, устанавливают эксперты. Наверняка это свалки или неправильное размещение кем-то огнеопасных, пожароопасных вещей в лесах, условно говоря, бак бензина оставили, потом из-за нагревания от солнца от него начинают идти пары и он загорается. Масса тут причин может быть. Но это больше технические познания, за это отвечают эксперты. Юристы же уже работают с предоставленными фактами», — объяснил Евгений Берсенев.

Юрист подчеркнул, что порой причину развития пожара не может установить даже эксперт. «Следователь или суд назначает судебную экспертизу и ставит вопрос, что явилось причиной пожара, в результате чьих действий или бездействий это произошло. Если эксперт пишет, что в результате действий, условно говоря, ООО „Ромашка“, которая расположила на арендуемом участке какие-то емкости, то это одно. Бывает, что установить причину невозможно или, что из-за этого не могло быть. Три варианта в основном. Или он, или не он, или причину невозможно установить. Иногда эксперты пишут, с какой долей вероятности это могло произойти или нет», — добавил Берсенев.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что иногда между действиями виновника пожара и самим возгоранием могут пройти месяцы. В качестве примера он привел водителя грузовика, который мог оставить аэрозоли в лесу, они вспыхнули только через два месяца, когда пришла жара. Улик для поиска виновного в природных возгораниях, как правило, не хватает, потому что огню нужно время, чтобы разгореться и разрастись.

Часто лесные пожары возникают из-за несанкционированных свалок. В беседе с URA.RU руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова отмечала, что общественная организация добивается того, чтобы власти городов, населенных пунктов занимались их уборкой.

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Свалки, размещение пожароопасных вещей в лесу могут стать неявной причиной развития пожаров. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев. «Долгоиграющую причину развития лесного пожара, когда неизвестные люди что-то бросили, оно загорелось через какое-то время, устанавливают эксперты. Наверняка это свалки или неправильное размещение кем-то огнеопасных, пожароопасных вещей в лесах, условно говоря, бак бензина оставили, потом из-за нагревания от солнца от него начинают идти пары и он загорается. Масса тут причин может быть. Но это больше технические познания, за это отвечают эксперты. Юристы же уже работают с предоставленными фактами», — объяснил Евгений Берсенев. Юрист подчеркнул, что порой причину развития пожара не может установить даже эксперт. «Следователь или суд назначает судебную экспертизу и ставит вопрос, что явилось причиной пожара, в результате чьих действий или бездействий это произошло. Если эксперт пишет, что в результате действий, условно говоря, ООО „Ромашка“, которая расположила на арендуемом участке какие-то емкости, то это одно. Бывает, что установить причину невозможно или, что из-за этого не могло быть. Три варианта в основном. Или он, или не он, или причину невозможно установить. Иногда эксперты пишут, с какой долей вероятности это могло произойти или нет», — добавил Берсенев. Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что иногда между действиями виновника пожара и самим возгоранием могут пройти месяцы. В качестве примера он привел водителя грузовика, который мог оставить аэрозоли в лесу, они вспыхнули только через два месяца, когда пришла жара. Улик для поиска виновного в природных возгораниях, как правило, не хватает, потому что огню нужно время, чтобы разгореться и разрастись. Часто лесные пожары возникают из-за несанкционированных свалок. В беседе с URA.RU руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова отмечала, что общественная организация добивается того, чтобы власти городов, населенных пунктов занимались их уборкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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