На перекрестке улиц Дружбы и Ершова столкнулись два автомобиля (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на перекрестке улиц Дружбы и Ершова столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе девятилетний ребенок и пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель LADA не предоставил преимущество на перекрестке второму автомобилю. В аварии пострадали четыре человека, в том числе девятилетняя пассажирка LADA. <…> Ранены водитель и пассажирка LADA 65 и 62 лет и 38-летний водитель Toyota», — говорится в сообщении ведомства.

У девочки диагностировали травму головы. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства аварии устанавливаются.