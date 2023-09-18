В Тюмени на перекрестке улиц Дружбы и Ершова столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе девятилетний ребенок и пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, водитель LADA не предоставил преимущество на перекрестке второму автомобилю. В аварии пострадали четыре человека, в том числе девятилетняя пассажирка LADA. <…> Ранены водитель и пассажирка LADA 65 и 62 лет и 38-летний водитель Toyota», — говорится в сообщении ведомства.
У девочки диагностировали травму головы. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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