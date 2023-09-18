В Тюмени в ДТП пострадали четыре человека. Видео

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ДТП на улице Малышева. Екатеринбург, знак инвалид, дтп, вывернутое колесо
На перекрестке улиц Дружбы и Ершова столкнулись два автомобиля (архивное фото) Фото:

В Тюмени на перекрестке улиц Дружбы и Ершова столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе девятилетний ребенок и пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель LADA не предоставил преимущество на перекрестке второму автомобилю. В аварии пострадали четыре человека, в том числе девятилетняя пассажирка LADA. <…> Ранены водитель и пассажирка LADA 65 и 62 лет и 38-летний водитель Toyota», — говорится в сообщении ведомства.

У девочки диагностировали травму головы. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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В Тюмени на перекрестке улиц Дружбы и Ершова столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе девятилетний ребенок и пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, водитель LADA не предоставил преимущество на перекрестке второму автомобилю. В аварии пострадали четыре человека, в том числе девятилетняя пассажирка LADA. <…> Ранены водитель и пассажирка LADA 65 и 62 лет и 38-летний водитель Toyota», — говорится в сообщении ведомства. У девочки диагностировали травму головы. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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