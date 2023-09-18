Экс-агент ЦРУ испугался последствий ввода войск США на Украину

Экс-агент ЦРУ Джиральди: ввод войск США на Украину приведет к эскалации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, военные, нато, nato, солдат, американская армия
Американские военные уже присутствуют на Украине, но тайно, считает Фил Джиральди Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появление американских военных в зоне спецоперации на Украине приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.

«[Появление американских военных в конфликте на Украине] будет безумием. Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации», — заявил Фил Джиральди в интервью на youtube-канале «Judging Freedom».

При этом бывший агент ЦРУ уверен, что Вашингтон уже ввел свои войска на Украину, но сделал это тайно. Американские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, не носят форму, добавил Фил Джиральди.

Ранее вооруженные силы России поразили украинский склад боеприпасов, где хранились британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Также на донецком направлении российские военные отразили шесть атак.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появление американских военных в зоне спецоперации на Украине приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди. «[Появление американских военных в конфликте на Украине] будет безумием. Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации», — заявил Фил Джиральди в интервью на youtube-канале «Judging Freedom». При этом бывший агент ЦРУ уверен, что Вашингтон уже ввел свои войска на Украину, но сделал это тайно. Американские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, не носят форму, добавил Фил Джиральди. Ранее вооруженные силы России поразили украинский склад боеприпасов, где хранились британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Также на донецком направлении российские военные отразили шесть атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...