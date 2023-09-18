Экс-агент ЦРУ испугался последствий ввода войск США на Украину Экс-агент ЦРУ Джиральди: ввод войск США на Украину приведет к эскалации 18 сентября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 + Американские военные уже присутствуют на Украине, но тайно, считает Фил Джиральди Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Появление американских военных в зоне спецоперации на Украине приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди. «[Появление американских военных в конфликте на Украине] будет безумием. Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации», — заявил Фил Джиральди в интервью на youtube-канале «Judging Freedom». При этом бывший агент ЦРУ уверен, что Вашингтон уже ввел свои войска на Украину, но сделал это тайно. Американские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, не носят форму, добавил Фил Джиральди. Ранее вооруженные силы России поразили украинский склад боеприпасов, где хранились британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Также на донецком направлении российские военные отразили шесть атак. Появление американских военных в зоне спецоперации на Украине приведет к эскалации конфликта. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди. «[Появление американских военных в конфликте на Украине] будет безумием. Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации», — заявил Фил Джиральди в интервью на youtube-канале «Judging Freedom». При этом бывший агент ЦРУ уверен, что Вашингтон уже ввел свои войска на Украину, но сделал это тайно. Американские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, не носят форму, добавил Фил Джиральди. Ранее вооруженные силы России поразили украинский склад боеприпасов, где хранились британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Также на донецком направлении российские военные отразили шесть атак. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям