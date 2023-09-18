ВС РФ разгромили склады ВСУ с ураном: главное к вечеру 18 сентября

Армия России атаковала украинские склады, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России поразили украинский склад боеприпасов, где хранились британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обеденным ураном. Украина планирует продолжить контрнаступление осенью. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 сентября.
- Армия России атаковала склады, где хранились западные ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обедненным ураном. Также были поражены центры, где Украина обучала диверсионные группы.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление ВСУ продолжится даже с приходом осенней распутицы. В предыдущий год украинская техника застревала в грязи и не могла двигаться дальше.
- Украина не сможет победить Россию в военном противостоянии. Украинского парада в Москве не будет, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
- Российские военкоры опровергли заявление Киева о взятии села Клещеевка. По их данным, бои в этом районе продолжаются. 18 сентября противник потерял на этом направлении до 255 военных.
- Боевая группа «Царские волки» получит дроны-камикадзе «БАС-80» со складными крыльями. Такие беспилотники способны развивать скорость до 130 километров в час и атаковать цели на расстоянии до 30 километров.
- Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал ВСУ. По его словам, они не смогли добиться поставленных целей летом, потеряв много военных.
- Международный суд ООН начал слушания по иску Украины против РФ, связанному со спецоперацией. На них присутствует и российская делегация.
- Все заместители министра обороны Украины уволены. Они работали в команде с бывшим главой ведомства Алексеем Резниковым.
- Украинский снаряд попал в здание администрации главы ДНР в центре Донецка. Эту информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин.
- На донецком направлении российские военные отразили шесть атак. По противнику работала группировка «Юг», передает Пятый канал.
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