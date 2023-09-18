ВС РФ разгромили склады ВСУ с ураном: главное к вечеру 18 сентября

Армия России атаковала склад ВСУ, где хранились боеприпасы с обеденным ураном

18 сентября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы России поразили украинский склад боеприпасов, где хранились британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обеденным ураном. Украина планирует продолжить контрнаступление осенью. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 сентября.