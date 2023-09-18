ВС РФ разгромили склады ВСУ с ураном: главное к вечеру 18 сентября

Армия России атаковала склад ВСУ, где хранились боеприпасы с обеденным ураном
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Армия России атаковала украинские склады, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России поразили украинский склад боеприпасов, где хранились британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обеденным ураном. Украина планирует продолжить контрнаступление осенью. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 сентября.

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Вооруженные силы России поразили украинский склад боеприпасов, где хранились британские ракеты Storm Shadow и боеприпасы с обеденным ураном. Украина планирует продолжить контрнаступление осенью. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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