В Пермском крае после скандала уволили осужденного замглавы округа

Глава Большесосновского округа Пермского края уволил своего зама Варова

19 сентября 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Владимир Тресков заставили уволить своего заместителя Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Большесосновского округа Пермского края Владимир Тресков подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Андрея Варова, который ранее был осужден за мошенничество. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «У Трескова был обстоятельный разговор с сотрудниками администрации губернатора. Ему популярно объяснили, что людям с судимостью в органах власти не место», — пояснил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что Тресков отказался увольнять своего заместителя, которого осудили за мошенничество на посту директора местной школы. По его словам, в приговоре нет запрета на замещение должностей муниципальной службы. Ситуацию безобразной назвал 18 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн, который потребовал от губернатора проверки.

Глава Большесосновского округа Пермского края Владимир Тресков подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Андрея Варова, который ранее был осужден за мошенничество. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «У Трескова был обстоятельный разговор с сотрудниками администрации губернатора. Ему популярно объяснили, что людям с судимостью в органах власти не место», — пояснил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что Тресков отказался увольнять своего заместителя, которого осудили за мошенничество на посту директора местной школы. По его словам, в приговоре нет запрета на замещение должностей муниципальной службы. Ситуацию безобразной назвал 18 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн, который потребовал от губернатора проверки.