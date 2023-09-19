Судимый бывший курганский вице-губернатор появился в VIP-ложе на хоккейном матче

Экс-замгубернатора Сергей Пугин с сентября начал появляться на публичных мероприятиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, которого осудили за коррупцию, заметили в VIP-ложе на матче хоккейного клуба «Зауралье». По данным источников URA.RU, связанных с властями, в это время в ложе также находились высокопоставленные силовики и чиновники.

«Недавно Пугин пришел на игру. По привычке, он сел в VIP-ложе, чем он удивил чиновников и силовиков. Их смутило такое соседство с человеком, который отбывает наказание за коррупцию. Тем более недавно Пугин обвинял в своей судимости руководство региона, и чиновники не хотели, чтобы их записали в круг общения опального экс-замгубернатора», — сообщил источник.

До заключения в колонию бывший заместитель губернатора не только ходил на матчи, но и был президентом хоккейного клуба. Сам Пугин подтвердил URA.RU, что присутствовал на мероприятии. «На хоккее я смотрю хоккей! Игра команды настраивается, уверен, результаты будут хорошие», — прокомментировал ситуацию экс-замгубернатора.

За превышение должностных полномочий и получении взяток при строительстве соцобъектов по госконтракту в курганских селах Мальцево и Верхозино Пугина приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей. В мае он вышел на свободу по УДО. Сам бывший чиновник заявил, что никогда не брал взяток и не превышал полномочия, обвинив в своем сроке руководство региона. В конце августа он подал кассационную жалобу на обвинительный приговор.