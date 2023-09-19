Армения призвала США вмешаться в ситуацию с Карабахом

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Армянский посол по особым поручениям призвал США вмешаться в ситуацию с Нагорным Карабахом Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян призвал США вмешаться в ситуацию с Карабахом. Об этом стало известно из сообщения Эдмона Марукяна в X (бывший Twitter).

«Сейчас Азербайджан начал широкомасштабную агрессию и военную операцию против мирного народа Нагорного Карабаха. Теперь очередь США относительно того, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военное нападение на оказавшихся в ловушке и голодающих людей», — говорится в сообщении армянского посла. Также Марукян добавил, что Азербайджан помимо этнической чистки совершает военные преступления, убивая мирных людей.

Ранее сообщалось о том, что главред RT Маргарита Симоньян назвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна Иудой. В МИД России призвали Армению и Азербайджан остановить кровопролитие.

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Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян призвал США вмешаться в ситуацию с Карабахом. Об этом стало известно из сообщения Эдмона Марукяна в X (бывший Twitter). «Сейчас Азербайджан начал широкомасштабную агрессию и военную операцию против мирного народа Нагорного Карабаха. Теперь очередь США относительно того, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военное нападение на оказавшихся в ловушке и голодающих людей», — говорится в сообщении армянского посла. Также Марукян добавил, что Азербайджан помимо этнической чистки совершает военные преступления, убивая мирных людей. Ранее сообщалось о том, что главред RT Маргарита Симоньян назвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна Иудой. В МИД России призвали Армению и Азербайджан остановить кровопролитие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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