Власти курганского округа связали проблемы уборки урожая с дождем

Проблемы с уборкой урожая возникли в Мишкинском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкинском муниципальном округе Курганской области из-за обильных осадков наблюдаются низкие темпы сбора урожая. Об этом сообщили представители местной администрации.

«К уборке сельскохозяйственных культур на территории округа приступили все хозяйства. В связи с большим количеством выпавших осадков в текущем месяце, обильными туманами и росами темпы уборочной кампании низкие», — указано в посте, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти отметили, что к 18 сентября в округе было выполнено 100% плана по обмолке озимых культур (3749,85 тонны зерна, урожайность — 14,7 ц/га). При этом яровых зерновых и зернобобовых культур намололи 10768,73 тонны зерна, что составило 26,3% от плана (средняя урожайность — 14,3 ц/га). Всего 2,1% от плана было выполнено по обмолу масличных культур (83,5 тонны маслосемян, средняя урожайность — 5,4 ц/га).

Ранее некоторые депутаты облдумы, которые занимаются аграрным бизнесом, обсуждали идею отмены проведения уборки зерновых культур. Это связано с низкой стоимостью зерна и ростом цены на дизель. Эти два фактора, по мнению аграриев, делают уборочную кампанию в этом сезоне невыгодной.