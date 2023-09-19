Власти курганского округа связали проблемы уборки урожая с дождем

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День Уральского поля. Курган, поле, пшеница, урожай, зерно, колосья, злак, день поля
Проблемы с уборкой урожая возникли в Мишкинском округе Фото:

В Мишкинском муниципальном округе Курганской области из-за обильных осадков наблюдаются низкие темпы сбора урожая. Об этом сообщили представители местной администрации.

«К уборке сельскохозяйственных культур на территории округа приступили все хозяйства. В связи с большим количеством выпавших осадков в текущем месяце, обильными туманами и росами темпы уборочной кампании низкие», — указано в посте, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти отметили, что к 18 сентября в округе было выполнено 100% плана по обмолке озимых культур (3749,85 тонны зерна, урожайность — 14,7 ц/га). При этом яровых зерновых и зернобобовых культур намололи 10768,73 тонны зерна, что составило 26,3% от плана (средняя урожайность — 14,3 ц/га). Всего 2,1% от плана было выполнено по обмолу масличных культур (83,5 тонны маслосемян, средняя урожайность — 5,4 ц/га).

Ранее некоторые депутаты облдумы, которые занимаются аграрным бизнесом, обсуждали идею отмены проведения уборки зерновых культур. Это связано с низкой стоимостью зерна и ростом цены на дизель. Эти два фактора, по мнению аграриев, делают уборочную кампанию в этом сезоне невыгодной.

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В Мишкинском муниципальном округе Курганской области из-за обильных осадков наблюдаются низкие темпы сбора урожая. Об этом сообщили представители местной администрации. «К уборке сельскохозяйственных культур на территории округа приступили все хозяйства. В связи с большим количеством выпавших осадков в текущем месяце, обильными туманами и росами темпы уборочной кампании низкие», — указано в посте, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что к 18 сентября в округе было выполнено 100% плана по обмолке озимых культур (3749,85 тонны зерна, урожайность — 14,7 ц/га). При этом яровых зерновых и зернобобовых культур намололи 10768,73 тонны зерна, что составило 26,3% от плана (средняя урожайность — 14,3 ц/га). Всего 2,1% от плана было выполнено по обмолу масличных культур (83,5 тонны маслосемян, средняя урожайность — 5,4 ц/га). Ранее некоторые депутаты облдумы, которые занимаются аграрным бизнесом, обсуждали идею отмены проведения уборки зерновых культур. Это связано с низкой стоимостью зерна и ростом цены на дизель. Эти два фактора, по мнению аграриев, делают уборочную кампанию в этом сезоне невыгодной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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