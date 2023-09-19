Пашинян ждет помощи от российских миротворцев и не намерен вести войну

Армения не собирается вступать в новую войну с Азербайджаном, страна ждет помощи от российских миротворцев. Об этом заявил глава страны Никол Пашинян во время экстренного заседания Совбеза Армении.
«Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — заявил Никол Пашинян. К тому же он заявил, что Армения ожидает от российских миротворцев действий по стабилизацию ситуации в регионе. Прямой эфир заседания Совбеза Армении ведется на youtube-канале
Также Пашинян ответил на заявления о перевороте в Армении. По его словам, государство отреагирует на это соответствующим образом.
Днем 19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. По заявлению Пашиняна, страна проводит этническую чистку армянского населения. МИД РФ сообщал, что страна встревожена ситуацией в регионе, передает RT. Ранее URA.RU собирало всю информацию о конфликте.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.