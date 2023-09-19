Пашинян ждет помощи от российских миротворцев и не намерен вести войну

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Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, пашинян никол
Никол Пашинян созвал экстренный Совбез Армении по ситуации в Нагорном Карабахе Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения не собирается вступать в новую войну с Азербайджаном, страна ждет помощи от российских миротворцев. Об этом заявил глава страны Никол Пашинян во время экстренного заседания Совбеза Армении.

«Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — заявил Никол Пашинян. К тому же он заявил, что Армения ожидает от российских миротворцев действий по стабилизацию ситуации в регионе. Прямой эфир заседания Совбеза Армении ведется на youtube-канале Factor tv.

Также Пашинян ответил на заявления о перевороте в Армении. По его словам, государство отреагирует на это соответствующим образом.

Днем 19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. По заявлению Пашиняна, страна проводит этническую чистку армянского населения. МИД РФ сообщал, что страна встревожена ситуацией в регионе, передает RT. Ранее URA.RU собирало всю информацию о конфликте.

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Армения не собирается вступать в новую войну с Азербайджаном, страна ждет помощи от российских миротворцев. Об этом заявил глава страны Никол Пашинян во время экстренного заседания Совбеза Армении. «Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — заявил Никол Пашинян. К тому же он заявил, что Армения ожидает от российских миротворцев действий по стабилизацию ситуации в регионе. Прямой эфир заседания Совбеза Армении ведется на youtube-канале Factor tv. Также Пашинян ответил на заявления о перевороте в Армении. По его словам, государство отреагирует на это соответствующим образом. Днем 19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. По заявлению Пашиняна, страна проводит этническую чистку армянского населения. МИД РФ сообщал, что страна встревожена ситуацией в регионе, передает RT. Ранее URA.RU собирало всю информацию о конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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