Тюменский турист встретился лицом к лицу с медведем и выжил. Видео

20 сентября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Мужчина был готов биться с медведем за свою жизнь, но это не понадобилось Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Тюмени поехал в Тобольский район за брусникой и встретил медведя, который вплотную подошел к его палатке. Об этом URA.RU рассказал сам Игнат Назаров. Мужчина покормил зверя и остался невредим. «18 сентября я поехал в Тобольский район, чтобы собрать бруснику. Решил отдохнуть, разбил палатку, открыл тушенку. Видимо, на ее запах и пришел медведь. Я испугался, но знаю, как вести себя в таких ситуациях: пока зверь ел ягоды, я кинул ему булку хлеба и печенье. Он поел и ушел», — рассказал URA.RU Игнат Назаров. По словам мужчины, у него был план на случай, если медведь нападет. При мужчине был нож и бутылка уксуса. Он отметил, что резкий запах отпугнул бы зверя, и в этот момент тюменец был готов убить его оружием. «Я вел себя сдержано. Медведь набирал жир, чтобы к зиме лечь в спячку. В случае, если бы он решил напасть, я бы боролся. Мы оба были в опасности и поняли друг друга. Зато теперь он знает мой запах и, если мы снова встретимся он поймет, что я его друг», — подытожил тюменец.

Житель Тюмени поехал в Тобольский район за брусникой и встретил медведя, который вплотную подошел к его палатке. Об этом URA.RU рассказал сам Игнат Назаров. Мужчина покормил зверя и остался невредим. «18 сентября я поехал в Тобольский район, чтобы собрать бруснику. Решил отдохнуть, разбил палатку, открыл тушенку. Видимо, на ее запах и пришел медведь. Я испугался, но знаю, как вести себя в таких ситуациях: пока зверь ел ягоды, я кинул ему булку хлеба и печенье. Он поел и ушел», — рассказал URA.RU Игнат Назаров. По словам мужчины, у него был план на случай, если медведь нападет. При мужчине был нож и бутылка уксуса. Он отметил, что резкий запах отпугнул бы зверя, и в этот момент тюменец был готов убить его оружием. «Я вел себя сдержано. Медведь набирал жир, чтобы к зиме лечь в спячку. В случае, если бы он решил напасть, я бы боролся. Мы оба были в опасности и поняли друг друга. Зато теперь он знает мой запах и, если мы снова встретимся он поймет, что я его друг», — подытожил тюменец.