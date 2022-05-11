Челябинского риелтора после обыска в особняке увез ОМОН

Вопрос о том, будет ли Унанян задержан — решится в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии утром 12 мая провели обыск в особняке совладельца ГК «Компаньон» Арсена Унаняна, о мошенничестве со стороны которого ранее сообщил политтехнолог Сергей Клесун. Самого риелтора увезли на допрос в следственный орган, рассказали URA.RU соседи владельца коттеджа в поселке «Вавиловец» Сосновского района Челябинской области.

«Рано утром пришла полиция, ОМОН приехал, стучали ворота, просто так к нему не попасть в его замок. Затем они зашли, и через несколько часов ОМОН вывел Унаняна, его посадили в служебную машину и увезли». — рассказали соседи.

По данным источника URA.RU в следственных органах, Арсен Унанян доставлен на допрос в полицию, где в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По результатам проведения следственных действий решится, будет ли риелтор задержан.

По данным следствия, Унанян обманул предпринимателя, который купил помещение в его строящемся здании на Комсомольском проспекте. Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. Сам риелтор и его компании признаны банкротами. Затем политтехнолог Сергей Клесун пожаловался на то, что риелтор обманом похитил у него 2,5 млн рублей, продав ему квартиру своего отца, находящуюся под двойным обременением. По данному факту полиция возбуждать уголовное дело не стала, но пострадавший намерен обжаловать это решение.

Телефон Унаняна выключен. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию пока не комментируют.

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