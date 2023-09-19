Пермский алкогольный завод отказался от бренда «Сердце Пармы»

Компания «Амбер Пермалко» передумала использовать бренд «Сердце Пармы» и отозвала заявку на регистрацию такого товарного знака. Ранее Юлия Зайцева, агент автора романа «Сердце Пармы» Алексея Иванова, грозилась подать на производителя алкоголя в суд. В «Амбер Пермалко» заявили, что сожалеют о негативном резонансе, который вызвала их инициатива.
«Мы высоко ценим творчество Алексея Иванова, сожалеем, что заявка вызвала такой резонанс у общественности, и поэтому мы приняли решение отозвать эту заявку», — говорится на сайте компании. «Амбер Пермалко» ранее планировало продавать под брендом «Сердце Пармы» биттеры, джин, пиво, ликеры, аперитивы, водку и безалкогольные напитки.
Аналогичный товарный знак хотела ранее зарегистрировать и ювелирная компания «Сереброника». Идеям бизнесменов воспротивился автор романа «Сердце Пармы» Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева, которая пригрозила судебными исками. В итоге, как ранее рассказывало URA.RU, «Сереброника» отказалась от использования названия книги и уничтожила одноименную коллекцию украшений.
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