В Карабахе прекратили огонь во время брифинга Пескова

Во время брифинга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня. Дмитрий Песков заявил, что он не владеет данной информацией, однако постоянно осуществляются контакты с армянской властью.
«Пока деталями не владею, ничего не могу сказать», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13:00. Он уточнил у журналистов, откуда появилась данная информация. По словам Пескова, РФ осуществляет постоянные контакты с властью Армении.
Ранее власти Нагорного Карабаха сообщили, что прекратили огонь в республике. Решение приняли при посредничестве командования российского миротворческого контингента.
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