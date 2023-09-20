В Карабахе прекратили огонь во время брифинга Пескова 20 сентября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что не владеет данными о ситуации в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время брифинга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня. Дмитрий Песков заявил, что он не владеет данной информацией, однако постоянно осуществляются контакты с армянской властью. «Пока деталями не владею, ничего не могу сказать», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13:00. Он уточнил у журналистов, откуда появилась данная информация. По словам Пескова, РФ осуществляет постоянные контакты с властью Армении. Ранее власти Нагорного Карабаха сообщили, что прекратили огонь в республике. Решение приняли при посредничестве командования российского миротворческого контингента. Во время брифинга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня. Дмитрий Песков заявил, что он не владеет данной информацией, однако постоянно осуществляются контакты с армянской властью. «Пока деталями не владею, ничего не могу сказать», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13:00. Он уточнил у журналистов, откуда появилась данная информация. По словам Пескова, РФ осуществляет постоянные контакты с властью Армении. Ранее власти Нагорного Карабаха сообщили, что прекратили огонь в республике. Решение приняли при посредничестве командования российского миротворческого контингента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям