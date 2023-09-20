В Карабахе прекратили огонь во время брифинга Пескова

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что не владеет данными о ситуации в Нагорном Карабахе Фото:

Во время брифинга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня. Дмитрий Песков заявил, что он не владеет данной информацией, однако постоянно осуществляются контакты с армянской властью.

«Пока деталями не владею, ничего не могу сказать», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13:00. Он уточнил у журналистов, откуда появилась данная информация. По словам Пескова, РФ осуществляет постоянные контакты с властью Армении.

Ранее власти Нагорного Карабаха сообщили, что прекратили огонь в республике. Решение приняли при посредничестве командования российского миротворческого контингента.

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Во время брифинга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня. Дмитрий Песков заявил, что он не владеет данной информацией, однако постоянно осуществляются контакты с армянской властью. «Пока деталями не владею, ничего не могу сказать», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 13:00. Он уточнил у журналистов, откуда появилась данная информация. По словам Пескова, РФ осуществляет постоянные контакты с властью Армении. Ранее власти Нагорного Карабаха сообщили, что прекратили огонь в республике. Решение приняли при посредничестве командования российского миротворческого контингента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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