Власти Карабаха прекратили огонь

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч, город шуши, последствия обстрела
Власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Власти Нагорного Карабаха прекратили огонь в республике. Об этом сообщает 24News со ссылкой на инфоцентр. Решение было принято при посредничестве командования российского миротворческого контингента.

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Власти Нагорного Карабаха прекратили огонь в республике. Об этом сообщает 24News со ссылкой на инфоцентр. Решение было принято при посредничестве командования российского миротворческого контингента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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