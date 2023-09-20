Власти Карабаха прекратили огонь

Власти Нагорного Карабаха приняли решение прекратить огонь
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Власти Нагорного Карабаха прекратили огонь в республике. Об этом сообщает 24News со ссылкой на инфоцентр. Решение было принято при посредничестве командования российского миротворческого контингента.
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